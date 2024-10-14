تصفيات أمم أفريقيا، منتخب الجزائر يتقدم على توجو 0/1 في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 08:12 مساءً - تقدم منتخب الجزائر على مضيفه منتخب توجو بهدف دون رد في الشوط الأول، في المباراة التي تقام بملعب كيجي في لومي، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من دور المجموعات بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

سجل رامي بن سبعيني هدف منتخب الجزائر في شباك توجو بالدقيقة 18 من ضربة جزاء.

تشكيل منتخب الجزائر أمام توجو

حراسة المرمى: أليكسيس قندوز.

خط الدفاع: ريان آيت نوري – عيسى ماندي – محمد أمين توجاي – رامي بن سبعيني.

خط الوسط: رامز زروقي – هشام بوداوي – حسام عوار.

خط الهجوم: ياسين بن زية – أمين جويري – محمد الأمين عمورة.

ويحتل المنتخب الجزائري المركز الأول في صدارة جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط، بينما يأتي منتخب توجو في المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد نقطتين فقط.

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