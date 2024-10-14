تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة سيراميكا حال استقرار كولر على تغيير الخطة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 07:56 مساءً - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا في بطولة السوبر المحلي بالإمارات يوم 20 أكتوبر الجاري.

ويدرس مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إجراء تعديل على خطة الفريق بداية من بطولة السوبر المحلي المرتقبة والمقرر إقامتها بالإمارات.

وقالت مصادر: كولر لديه مقترح بتعديل خطة اللعب من 4-3-3 إلى 3-4-3، والتي تعتمد على تواجد ثلاثي في الخط الدفاعي وترك الحرية لظهيري الجنب يحيى عطية الله وعمر كمال عبد الواحد.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة سيراميكا

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع:اشرف داري ورامي ربيعة وياسر إبراهيم

الوسط: عمر كمال، مروان عطية وإمام عاشور، يحيى عطية الله

الهجوم: حسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبو علي.

ومن المقرر أن يتدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرتين في الإمارات استعدادا لخوض منافسات السوبر المقرر له خلال الفترة من 20 أكتوبر الجاري وحتى 24 من الشهر ذاته.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويلتقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة يوم ٢٠ أكتوبر الجاري في الثامنة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة.

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يوم 17 أكتوبر الجاري، ‏موعدًا للسفر إلى دولة الإمارات، للمشاركة في بطولة كأس ‏السوبر المصري، التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 24 من الشهر ذاته.‏

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