اول تحرك للانتقالي بشان الاوضاع في عدن - أخبار كلمتك

اول تحرك للانتقالي بشان الاوضاع في عدن - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - عبيدة أمير: أتمنى عمل ديو غنائي مع فضل شاكر وبهاء سلطان - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - عبيدة أمير: أتمنى عمل ديو غنائي مع فضل شاكر وبهاء سلطان - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أول تعليق من فيدرا على موقف حسين فهمي من شركات المقاطعة بمهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أول تعليق من فيدرا على موقف حسين فهمي من شركات المقاطعة بمهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية - أخبار كلمتك

شيخ الإسلام بأذربيجان يعزي شيخ الأزهر في وفاة شقيقته - أخبار كلمتك

شيخ الإسلام بأذربيجان يعزي شيخ الأزهر في وفاة شقيقته - أخبار كلمتك

القاهرة تستضيف الملتقى المصري السوداني لرجال الأعمال 23 نوفمبر الجاري - أخبار كلمتك

القاهرة تستضيف الملتقى المصري السوداني لرجال الأعمال 23 نوفمبر الجاري - أخبار كلمتك

ضمن نشاطها الدعوي.. «الأوقاف» تنظم 100 ندوة عن أضرار المقامرة الإلكترونية - أخبار كلمتك

ضمن نشاطها الدعوي.. «الأوقاف» تنظم 100 ندوة عن أضرار المقامرة الإلكترونية - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:54 - سعر بيع الدولار يتوقف في البنك المركزي المصري عند 49.39 جنيه - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:54 - سعر بيع الدولار يتوقف في البنك المركزي المصري عند 49.39 جنيه - أخبار كلمتك

وزير التعليم: أسوان أنجبت جيلًا من العظماء في الأدب والثقافة - أخبار كلمتك

وزير التعليم: أسوان أنجبت جيلًا من العظماء في الأدب والثقافة - أخبار كلمتك

وزير الكهرباء يوجه بمراجعة شاملة لخطة التشغيل بمحطة توليد السويس البخارية - أخبار كلمتك

وزير الكهرباء يوجه بمراجعة شاملة لخطة التشغيل بمحطة توليد السويس البخارية - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار الرياضة

الرياضة - 07:45 - مبابي يرد على أنباء تورطه في جريمة اغتصاب بـ السويد - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 07:45 - مبابي يرد على أنباء تورطه في جريمة اغتصاب بـ السويد - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:45 - مبابي يرد على أنباء تورطه في جريمة اغتصاب بـ السويد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 07:45 مساءً - بحسب تقارير صحفية سويدية، فتحت شرطة ستوكهولم تحقيقات بعد شكوى قدمتها امرأة بشأن اغتصاب مزعوم وقع في الفندق الذي قضى فيه كيليان مبابي وأقاربه يومين الأسبوع الماضي. وتفاعل قائد البلوز مع هذه المعلومات عبر الشبكات، موضحًا أنه غير متورط في هذا الأمر.

وتصدرت القضية الصفحات الأولى للمواقع الإخبارية في السويد في بداية الأسبوع. وفقًا للصحافة المحلية، فتحت شرطة ستوكهولم تحقيقًا في جريمة اغتصاب مزعومة حدثت في الفندق الذي أقام فيه كيليان مبابي وعدد قليل من أقاربه، بما في ذلك المدافع نوردي موكيلي "المعار من باريس سان جيرمان إلى ليفركوزن"، الأسبوع الماضي.

ولا يوجد حاليا أي دليل يربط بين وجود مهاجم ريال مدريد وأصدقائه مع الشكوى التي قدمتها شابة تندد بحادثة اغتصاب تعرضت لها يوم الخميس وسط العاصمة السويدية.

وبعد تناول القضية منذ يوم السبت، وبعد استشارة صاحب الشكوى للطبيب، وصلت الشرطة إلى الفندق يوم الاثنين كجزء من تحقيقاتها، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام أفتونبلاديت. ولم يرغب المدعي العام المسؤول عن التحقيق في الإدلاء بمزيد من التعليقات في الوقت الحالي.

ونشر كيليان مبابي رسالة على "موقع X" في وقت متأخر من بعد ظهر يوم الاثنين ينفي فيها تورطه في هذه القضية. وكتب بطل العالم 2018: “الأخبار الكاذبة أصبحت متوقعة، قبل يوم من جلسة الاستماع كما لو كانت صدفة”، في إشارة إلى استمرار الصراع القانوني بينه وبين باريس سان جيرمان حول دفع رواتب معينة ومكافآت معينة.

وسيجتمع كيليان مبابي ونادي العاصمة الفرنسية، الثلاثاء، أمام لجنة الاستئناف المشتركة في رابطة المحترفين لكرة القدم.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 02:02 - مصطفى الفقي: ترامب سيحاول إطلاق مبادرات كثيرة عن الشرق الأوسط وروسيا - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق