الرياضة - 07:45 - مبابي يرد على أنباء تورطه في جريمة اغتصاب بـ السويد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 07:45 مساءً - بحسب تقارير صحفية سويدية، فتحت شرطة ستوكهولم تحقيقات بعد شكوى قدمتها امرأة بشأن اغتصاب مزعوم وقع في الفندق الذي قضى فيه كيليان مبابي وأقاربه يومين الأسبوع الماضي. وتفاعل قائد البلوز مع هذه المعلومات عبر الشبكات، موضحًا أنه غير متورط في هذا الأمر.

وتصدرت القضية الصفحات الأولى للمواقع الإخبارية في السويد في بداية الأسبوع. وفقًا للصحافة المحلية، فتحت شرطة ستوكهولم تحقيقًا في جريمة اغتصاب مزعومة حدثت في الفندق الذي أقام فيه كيليان مبابي وعدد قليل من أقاربه، بما في ذلك المدافع نوردي موكيلي "المعار من باريس سان جيرمان إلى ليفركوزن"، الأسبوع الماضي.

ولا يوجد حاليا أي دليل يربط بين وجود مهاجم ريال مدريد وأصدقائه مع الشكوى التي قدمتها شابة تندد بحادثة اغتصاب تعرضت لها يوم الخميس وسط العاصمة السويدية.

وبعد تناول القضية منذ يوم السبت، وبعد استشارة صاحب الشكوى للطبيب، وصلت الشرطة إلى الفندق يوم الاثنين كجزء من تحقيقاتها، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام أفتونبلاديت. ولم يرغب المدعي العام المسؤول عن التحقيق في الإدلاء بمزيد من التعليقات في الوقت الحالي.

ونشر كيليان مبابي رسالة على "موقع X" في وقت متأخر من بعد ظهر يوم الاثنين ينفي فيها تورطه في هذه القضية. وكتب بطل العالم 2018: “الأخبار الكاذبة أصبحت متوقعة، قبل يوم من جلسة الاستماع كما لو كانت صدفة”، في إشارة إلى استمرار الصراع القانوني بينه وبين باريس سان جيرمان حول دفع رواتب معينة ومكافآت معينة.

وسيجتمع كيليان مبابي ونادي العاصمة الفرنسية، الثلاثاء، أمام لجنة الاستئناف المشتركة في رابطة المحترفين لكرة القدم.