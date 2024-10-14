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طرائف الكرة النسائية، لقطة غريبة من حارسة مرمى الزمالك خلال مباراة زد (فيديو) - أخبار كلمتك

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طرائف الكرة النسائية، لقطة غريبة من حارسة مرمى الزمالك خلال مباراة زد (فيديو) - أخبار كلمتك

طرائف الكرة النسائية، لقطة غريبة من حارسة مرمى الزمالك خلال مباراة زد (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 07:40 مساءً - شهدت مباراة الزمالك وزد في دوري كرة القدم النسائية، موقفا غريبا من نورا عبد المجيد حارسة مرمى الأبيض، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين، وانتهى بفوز أبناء ميت عقبة بثلاثية نظيفة ضمن الجولة الثانية من بطولة دوري الكرة النسائية.

وسددت لاعبة زد كرة ضعيفة للغاية لتمسك بها نورا عبد المجيد حارسة الزمالك، قبل أن تفاجئ الجميع بسقوط الكرة من يدها بشكل غريب وتخرج خارج الملعب.

الغريب أنه رغم عبور الكرة بمسافة كبيرة خارج الملعب، إلا أن الحارسة احضرتها وحاولت استنئاف اللعب، إلا أن الحكمة أوقفت اللعبة واحتسبت ركلة ركنية.

 


تفاصيل مباراة الزمالك وزد في دوري كرة القدم النسائية

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك "سيدات" بقيادة عادل حسين، على نظيره زد بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الأخير منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

وشهدت مباراة الزمالك وزد، الانتصار الأول للفريق الأبيض في الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام الغريم التقليدي النادي الأهلي. 

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تشكيل الزمالك أمام زد 

وكان عادل حسين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم "سيدات" بنادي الزمالك، أعلن عن تشكيلة لمواجهة  زد ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.


وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:-

حراسة المرمى: نورا عبد المجيد

خط الدفاع: ميرال خضر - ماهيتاب حسني - سينثيا أونديكشي أكو - فدوى عصام الدين

خط الوسط: سمر محمد - سهر حامد - شيماء علي -  مها سامي

خط الهجوم: ياتوندي أتنوكي فاچوبي - أليس أوياه أوجيبي.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: "سارة نائل - منة عاطف - حنين هشام - كنزي شريف - لوجين حسام - أيه إبراهيم - حبيبة إسماعيل - يسرا إبراهيم - لوجين ياسر - رحمة شعبان".

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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