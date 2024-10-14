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الرياضة - 07:28 - منتخب مصر بقميصه الأساسي أمام موريتانيا غدًا في تصفيات أمم إفريقيا - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:28 - منتخب مصر بقميصه الأساسي أمام موريتانيا غدًا في تصفيات أمم إفريقيا - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:28 - منتخب مصر بقميصه الأساسي أمام موريتانيا غدًا في تصفيات أمم إفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 07:28 مساءً - اسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر وموريتانيا المقرر لها السابعة مساء غدا الثلاثاء - بتوقيت القاهرة - ضمن مواجهات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 عن إرتداء المنتخب المصري القميص الأحمر والشورت والجورب الأسود، بينما يرتدي منتخب موريتانيا القميص الأبيض.

حضر الاجتماع الفني ممثلاً عن منتخب مصر كلاً من مينا سامح إداري المنتخب و عبد الله سيد مدير المهمات.

ويتصدر منتخب مصر قمة المجموعة الثالثة في تصفيات أمم أفريقيا برصيد ٩ نقاط و تأتي كاب فيردي في المركز الثاني ثم بوتسوانا في المركز الثالث و موريتانيا رابعا برصيد 3 نقاط.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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