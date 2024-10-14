جامبيا تفوز على مدغشقر بهدف في تصفيات أمم إفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 07:15 مساءً - فاز منتخب جامبيا علي نظيره منتخب مدغشقر بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم علي ملعب “ بن أحمد العبدي ” في الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر أن تقام بالمغرب.

وشهدت أحداث الشوط الأول من المباراة إضاعة موسي بارو لاعب منتخب زامبيا لركلة جزاء في الدقيقة 28.

وفي الشوط الثاني نجح موسي بارو في تسجيل هدف الفوز لصالح منتخب جامبيا في الدقيقة 62.

وبتلك النتيجة يعزز منتخب جامبيا تواجده في المركز الثالث في المجموعة الأول من التصفيات برصيد 5 نقاط، فيما يأتي مدغشقر في المركز الرابع والأخير برصد نقطتين

ترتيب المجموعة الأولي بعد فوز جامبيا أمام مدغشقر

1- تونس 6 نقاط

2- جزر القمر 5 نقاط

3- جامبيا 5 نقاط

4- مدغشقر نقطتين

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