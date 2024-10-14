دوري المحترفين، شوط أول سلبي بين لافيينا ووادي دجلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 07:15 مساءً - دوري المحترفين، انتهي الشوط الأول من مباراة وادي دجلة أمام منافسه لافيينا بالتعادل السلبي في اللقاء الذي يجمع بينهم، اليوم الإثنين، ضمن الجولة الثانية من مسابقة دوري القسم الثاني أ “دوري المحترفين ” في موسمه الثاني بمشاركة 20 فريقا.

وأقيمت اليو 4 مباريات في نفس الجولة من دوري المحترفين بنفس التوقيت الساعة الثالثة والنصف عصرا وهي السكة الحديد مودرن ضد المنصورة، وأسوان أمام كهرباء الإسماعيلية، والترسانة ضد ديروط، وبترول أسيوط ضد المصرية للاتصالات.

نتائج المباريات التي أقيمت اليوم في الجولة الثانية بدوري المحترفين

السكة الحديد مودرن ضد المنصورة 1-0

أسوان ضد كهرباء الإسماعيلية 0-0

الترسانة ضد ديروط 1-1

بترول أسيوط ضد المصرية للاتصالات 1-1

واُقيمت أمس الأحد 4 مباريات في الجولة الثانية من دوري المحترفين وهم راية ضد أبو قير للأسمدة ومنتخب السويس أمام القناة وطنطا ضد بروكسي والمقاولون العرب ضد الداخلية.

وكان من المقرر أن تُقام مباراة بلدية المحلة وسبورتنج مساء أمس لكن قرر اتحاد الكرة تأجيل اللقاء لموعد يحدد فيما بعد لحين تحديد الفريق المحلاوي ملعب بديلا لاستضافة مبارياته بعد عدم حصول ملعب النادي علي الموافقات الأمنية.

نتائج مباريات أمس في الجولة الثانية بدوري المحترفين

منتخب السويس ضد القناة 0-5

طنطا ضد بروكسي 0-1

أبوقير للأسمدة ضد راية 0-0

المقاولون العرب ضد الداخلية 2ـ1

بلدية المحلة وسبورتنج ( مؤجلة لحين تحديد موعد للمباراة)

نتائج الجولة الأولى في دوري المحترفين

لافيينا ضد راية 2-0.

السكك الحديد مودرن ضد أسوان 0-1

كهرباء الإسماعيلية ضد ديروط 1-2

سبورتنج ضد بترول أسيوط 2-0.

المقاولون العرب ضد القناة 4-3

طنطا ودجلة 0-1.

أبو قير والمنصورة 3-0.

الداخلية والبلدية 0-1

الاتصالات وبروكسي 1-1.

الترسانة والسويس 1ـ0.

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