مبابي يكشف حقيقة اتهامه في قضية اغتصاب فتاة بالسويد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 07:15 مساءً - كشف كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد الإسباني ومنتخب فرنسا، حقيقة تورطه في قضية اغتصاب فتاة في مدينة ستوكهولم بالسويد.

وكانت إذاعة RMC الفرنسية نشرت خبرا تحت عنوان: “بحسب الصحافة السويدية، فتحت شرطة ستوكهولم تحقيقات بعد شكوى قدمتها امرأة بشأن اغتصاب مزعوم، وقع في الفندق الذي قضى فيه كيليان مبابي وأقاربه يومين الأسبوع الماضي”.

وأعاد كيليان مبابي نشر التغريدة التي نشرها الحساب الرسمي لـ إذاعة RMC الفرنسية، وعلّق عليها عبر حسابه على تويتر قائلًا: “أخبار كاذبة، الأخبار الكاذبة أصبحت متوقعة، قبل يوم من جلسة الاستماع كما لو كانت صدفة”، في إشارة إلى استمرار الصراع القانوني بينه وبين باريس سان جيرمان حول دفع رواتب ومكافآت معينة.

وسيجتمع اللاعب ونادي باريس سان جيرمان غدا الثلاثاء، أمام لجنة الاستئناف المشتركة في رابطة المحترفين لكرة القدم.

رد فعل ريال مدريد بشأن أزمة مبابي مع منتخب فرنسا

فيما كشفت تقارير صحفية أن ريال مدريد لا يشعر بأي انزعاج تجاه الانتقادات التي وجهت مؤخرا إلى الفرنسي كيليان مبابي، نجم الفريق.

وكان مبابي رفض الانضمام إلى فرنسا خلال فترة التوقف الدولي الجاري بسبب معاناته من إجهاد عضلي، لكن خرجت تقارير صحفية مؤخرا تؤكد أن مهاجم الريال قرر الانضمام إلى منتخب الديوك فقط في المباريات المهمة.

وكشفت تقارير أن مبابي ظهر مؤخرا في ملهى ليلي بالعاصمة السويدية ستوكهولم، في نفس وقت مباراة بلاده ضد الكيان الصهيوني، ما أثار جدلا كبيرا حول حقيقة إصابة النجم الفرنسي.

كما ذكرت تقارير أن مبابي سافر أيضا إلى جزيرة كورسيكا في فرنسا خلال التوقف الدولي الجاري.

ووفقا لشبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن كل ما تردد في الصحافة والإعلام الفرنسي ضد مبابي لم يزعج ريال مدريد على الإطلاق، حيث كانوا على علم برحلته وكان لدى اللاعب الحرية للاستفادة من فترة الراحة التي منحها المدرب كارلو أنشيلوتي للفريق.

وأشارت إلى أن ريال مدريد يتبع خطة محددة مع مبابي خلال هذه الأسابيع بهدف استعادة أفضل نسخة من كيليان بدنيًا، حيث يتضمن ذلك تدريبات مكثفة في فالديبيباس وراحة عند الضرورة.

وأوضحت أن مبابي كباقي زملائه يتمتع بإجازة لمدة 5 أيام، وسيعود إلى تدريبات ريال مدريد غدا الثلاثاء.

وقالت الشبكة إن البرنامج الذي وضعه ريال مدريد لمبابي يشمل مرحلتين من التدريبات: الأولى قبل الإجازة القصيرة، والثانية بعدها.

ويركز البرنامج على تحسين مستوى اللاعب الذي لم يحصل على فترة إعداد كافية قبل الموسم. ولأن من المستحيل استعادته بالكامل في غضون أسبوعين، يمكن أن يساعد البرنامج في تحسين لياقته.

وصرحت مصادر من داخل نادي ريال مدريد بأن كيليان مبابي وصل إلى 60% فقط من مستواه حتى الآن.

وأضافت: "في ريال مدريد، لا يمكن أن يكونوا أكثر رضاء عن مبابي حتى الآن، لأنه وصل بروح متواضعة ومستعد للتكيف سريعًا".

مسيرة مبابي مع ريال مدريد

واختتمت: "رغم أن مبابي لم يصل بعد لأفضل مستوياته، لكنه تمكن من تسجيل 7 أهداف في أول 11 مباراة له، والنادي يطلب منه المزيد، لكنه لا يزال بحاجة إلى تحسين لياقته البدنية والاندماج بشكل كامل كمهاجم صريح".

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