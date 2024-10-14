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منتخب مصر بالقميص الأحمر في مواجهة موريتانيا غدًا - أخبار كلمتك

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منتخب مصر بالقميص الأحمر في مواجهة موريتانيا غدًا - أخبار كلمتك

منتخب مصر بالقميص الأحمر في مواجهة موريتانيا غدًا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 06:57 مساءً - منتخب مصر، أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر وموريتانيا المقرر لها السابعة مساء غدا الثلاثاء - بتوقيت القاهرة - ضمن مواجهات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ عن إرتداء المنتخب المصري القميص الأحمر والشورت والجورب الأسود، بينما يرتدي منتخب موريتانيا القميص الأبيض.

حضر الاجتماع الفني ممثلًا عن منتخب مصر كلًا من مينا سامح إداري المنتخب وعبدالله سيد مدير المهمات.

منتخب مصر يتصدر المجموعة

ويتصدر منتخب مصر قمة المجموعة الثالثة في تصفيات أمم أفريقيا  برصيد ٩ نقاط وتأتي كاب فيردي في المركز الثاني ثم بوتسوانا في المركز الثالث وموريتانيا رابعا برصيد ٣ نقاط.

منتخب مصر بالزي الرسمي أمام موريتانيا، كلمتك

موعد مباراة مصر وموريتانيا

ويحل منتخب مصر الأول لكرة القدم، ضيفا ثقيلا على نظيره الموريتاني، في اللقاء الذي يجمع الفريقين غدا الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

القناة الناقلة لمباراة موريتانيا ومصر

وتنقل مباراة منتخب مصر أمام نظيره المنتخب الموريتاني، على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية.

طاقم حكام من موريشيوس لمباراة منتخب مصر وموريتانيا

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إدارة مباراة مصر وموريتانيا لطاقم حكام من موريشيوس بقيادة الحكم أحمد امتياز هيرالال كحكم ساحة ويعاونه أسويت تيلوك ورام باباجي إلى جانب الحكم المورشيوسي جيان برادلي بالتشي.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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