الرياضة - 06:54 - الكاميرون تحجز مقعدها في أمم إفريقيا بعد الفوز على كينيا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 06:54 مساءً - عزز المنتخب الكاميروني صدارته للمجموعة العاشرة بتصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2025، وذلك عقب فوزه على مضيفه الكيني 1 / صفر، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة.

وسجل بوريس إينو هدف المباراة الوحيد للمنتخب الكاميروني في الدقيقة 63، ليفوز منتخب الأسود ويحجز مقعده في نهائيات كأس أمم إفريقيا.

ورفع منتخب الكاميرون رصيده إلى عشر نقاط في صدارة الترتيب، بفارق خمس نقاط عن زيمبابوي في المركز الثاني.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد منتخب كينيا عند أربع نقاط في المركز الثالث، فيما يتذيل منتخب ناميبيا الترتيب بدون رصيد من النقاط.