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الرياضة - 06:54 - سيدات الزمالك يهزمن زد بثلاثية نظيفة في دوري الممتاز «فيديو» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 06:54 - سيدات الزمالك يهزمن زد بثلاثية نظيفة في دوري الممتاز «فيديو» - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:54 - سيدات الزمالك يهزمن زد بثلاثية نظيفة في دوري الممتاز «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 06:54 مساءً - فاز الفريق الأول لكرة القدم "سيدات" بنادي الزمالك على نظيره زد بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

سجل أهداف الزمالك كل من، شيماء علي في الدقيقة 12، وأليس أوياه أوجيبي بالدقيقة 36، وياتوندي أتنوكي فاچوبي في الدقيقة 87 من عمر المباراة.

قدمت لاعبات الزمالك مباراة رائعة منذ الدقائق الأولى، وصنع الفريق أكثر من فرصة محققة، ونجحت شيماء علي في تسجيل الهدف الأول من تسديدة قوية، وبعدها عززت أليس أوياه أوجيي التقدم بإحراز الهدف الثاني، لتينتهي الشوط الأول بتقدم أبناء ميت عقبة بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، واصل الزمالك ضغطه على زد، وأهدر الفريق أكثر من فرصة محققة، قبل أن تسجل ياتوندي أتنوكي فاچوبي الهدف الثالث، لتنتهي المباراة لصالح الأبيض بثلاثية نظيفة.

ويقود فريق الزمالك كل من، عادل حسين مديراً فنياً، محمود خميس مدرباً عاماً، حسام محمد ومحمد سمير مدربين مساعدين، ياقوت فاروق مدرباً لحراس المرمى، شيرين محمد مديراً إدارياً، سيف الدين خالد إدارياً، وإيمان محمد جمال طبيباً.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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