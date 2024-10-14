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الرياضة - 06:54 - 4 تغييرات في تشكيل الجزائر أمام توجو بتصفيات أمم إفريقيا - أخبار كلمتك

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الرياضة - 06:54 - 4 تغييرات في تشكيل الجزائر أمام توجو بتصفيات أمم إفريقيا - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:54 - 4 تغييرات في تشكيل الجزائر أمام توجو بتصفيات أمم إفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 06:54 مساءً - أجرى فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم، أربعة تغييرات على التشكيل الأساسي الذي سيواجه منتخب توجو، اليوم الاثنين بالعاصمة لومي، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كاس أمم إفريقيا 2025.

وقرر المدرب السويسري الدفع بثلاثة مهاجمين تواجدوا على مقاعد البدلاء في المباراة الماضية أمام توجو في الجزائر، والتي انتهت بفوز الفريق بنتيجة كبيرة وصلت إلى 5/1.

ويتعلق الأمر بكل من محمد أمين عمورة، وأمين غويري، وياسين بن زية، وذلك على حساب رياض محرز، وبغداد بونجاح وسعيد بن رحمة.

وسيشكل بوداوي، لاعب نيس الفرنسي، الذي شارك مع بداية الشوط الثاني في المباراة الماضية، خط الوسط، إلى جنب حسام عوار، لاعب اتحاد جدة السعودي، ورامز زروقي، لاعب فينوورد روتردام الهولندي.

بالمقابل، حافظ بيتكوفيتش، على نفس الأسماء في حراسة المرمى وخط الدفاع.

ويحتاج المنتخب الجزائري الذي يتصدر المجموعة الخامسة برصيد تسع نقاط بقارق خمس نقاط عن غينيا الاستوائية في المركز الثاني، فيما يحتل توجو المركز الثالث بنقطتين، ويذتيل منتخب ليبيريا الترتيب بنقطة واحدة، إلى نقطة واحدة ليتأهل رسميا إلى نهائيات البطولة المقررة نهاية العام المقبل بالمغرب.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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