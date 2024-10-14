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تصفيات أمم أفريقيا، تشكيل منتخب الجزائر لمواجهة توجو - أخبار كلمتك

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تصفيات أمم أفريقيا، تشكيل منتخب الجزائر لمواجهة توجو - أخبار كلمتك

تصفيات أمم أفريقيا، تشكيل منتخب الجزائر لمواجهة توجو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 06:40 مساءً - كشف السويسري فلاديمير بيتكوفيتش المدير الفني لمنتخب الجزائر، عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض مواجهة اليوم الإثنين أمام منتخب توجو، في إطار المباراة التى ستجمعهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ومن المقرر انطلاق مباراة توجو ضد الجزائر، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الخامسة.

تشكيل منتخب الجزائر أمام توجو

حراسة المرمى: أليكسيس قندوز.

خط الدفاع: ريان آيت نوري – عيسى ماندي – محمد أمين توجاي – رامي بن سبعيني.

خط الوسط: رامز زروقي – هشام بوداوي – حسام عوار.

خط الهجوم: ياسين بن زية – أمين جويري – محمد الأمين عمورة.

ويحتل المنتخب الجزائري المركز الأول في صدارة جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط، بينما يأتي منتخب توجو في المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد نقطتين فقط.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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