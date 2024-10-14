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مفاجأة صادمة، نجم ريال مدريد مهدد بالاعتزال بسبب الإصابة - أخبار كلمتك

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مفاجأة صادمة، نجم ريال مدريد مهدد بالاعتزال بسبب الإصابة - أخبار كلمتك

مفاجأة صادمة، نجم ريال مدريد مهدد بالاعتزال بسبب الإصابة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 06:40 مساءً - كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الإثنين، أن أحد لاعبي ريال مدريد، قد لا يلعب كرة القدم مرة أخرى.

ديفيد ألابا مهدد بالاعتزال 

وبحسب إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية، فقد يفقد ريال مدريد خدمات نجمه النمساوي الدولي ديفيد ألابا للأبد.

وكان ديفيد ألابا (32 عامًا) أصيب بتمزق في الرباط الصليبي، وخضع لعملية جراحية في أواخر عام 2023.

وأضاف التقرير، أن الإصابة أثرت بشكل كبير على ركبة ألابا، ما أدى إلى حدوث تآكل في العظام إثر الاحتكاك، لذلك فإن ألابا لا يتمكن من التدريب دون الشعور بألم شديد.

وانتقل ألابا إلى ريال مدريد في صيف 2021، قادمًا من بايرن ميونخ، في صفقة انتقال حر.

ولعب ألابا مع ريال مدريد 102 مباراة بجميع المسابقات، وسجل 5 أهداف وصنع 9.

وتوج ألابا مع ريال مدريد بـ 9 بطولات مختلفة، أبرزها دوري أبطال أوروبا (مرتان)، وكأس العالم للأندية.

ويرتبط ألابا بعقد مع ريال مدريد حتى صيف 2026، وتبلغ قيمته التسويقية 15 مليون يورو.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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