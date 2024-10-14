الزمالك يحقق فوزه الأول بدوري الكرة النسائية على زد بثلاثية نظيفة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 06:40 مساءً - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك "سيدات" بقيادة عادل حسين، على نظيره زد بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الأخير منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

ويعد فوز اليوم أمام زد، هو الانتصار الأول لفريق سيدات الزمالك بالدوري الممتاز بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام الغريم التقليدي النادي الأهلي.

تشكيل الزمالك أمام زد

وكان عادل حسين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم "سيدات" بنادي الزمالك، أعلن عن تشكيلة لمواجهة زد ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.



وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:-

حراسة المرمى: نورا عبد المجيد

خط الدفاع: ميرال خضر - ماهيتاب حسني - سينثيا أونديكشي أكو - فدوى عصام الدين

خط الوسط: سمر محمد - سهر حامد - شيماء علي - مها سامي

خط الهجوم: ياتوندي أتنوكي فاچوبي - أليس أوياه أوجيبي.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: "سارة نائل - منة عاطف - حنين هشام - كنزي شريف - لوجين حسام - أيه إبراهيم - حبيبة إسماعيل - يسرا إبراهيم - لوجين ياسر - رحمة شعبان".

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