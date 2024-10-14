الرياضة - 06:37 - منتخب نيجيريا يغادر ليبيا بعد رفض خوض مباراة الفريقين بتصفيات أمم إفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 06:37 مساءً - غادرت بعثة المنتخب النيجيري من مطار الابرق شرق ليبيا عائدة الى بلادها بعد اعلانها عدم المشاركة في المباراة أمام منتخب ليبيا غدا الثلاثاء في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.

وأكد لاعبو منتخب نيجيريا مقاطعتهم للمباراة أمام منتخب ليبيا غدا الثلاثاء في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب، بعد أن تقطعت بهم السبل في المطار طوال الليل.

وكان من المقرر هبوط الطائرة التي تقل بعثة المنتخب النيجيري في بنغازي أمس الأحد، لكنها عوضا عن ذلك هبطت في مطار الأبرق الذي يبعد 220 كم عن وجهتهم، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، اليوم الاثنين.

وقال مسؤول بالاتحاد النيجيري لكرة القدم لـ"بي.بي.سي"، أن أفراد البعثة المسافرة "تم التخلي عنهم بالكامل" ثم تم حبسهم داخل مبنى المطار بعد اتخاذ الترتيبات اللازمة للمغادرة.

وكتب قلب الدفاع ويليام تروست إيكونج عبر منصة "إكس" للتواصل الإجتماعي "كقائد، سويا مع الفريق قررنا عدم خوض المباراة".

وأضاف "في هذه اللحظة نطالب الحكومة النيجيرية بالتدخل وإنقاذنا".

وأشار "لقد مررت بمواقف مماثلة قبل اللعب خارج أرضنا في أفريقيا، لكن هذا سلوك مشين".

وأصدر الاتحاد الليبي لكرة القدم بيانا عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" جاء فيه "1- نعبر عن قلقنا العميق إزاء التقارير التي يتم تداولها بشأن تحويل رحلة المنتخب النيجيري قبل مباراة التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا في ليبيا، ونحن إذ نأسف لأي إزعاج قد حدث، نود التأكيد على أن مثل هذه الحوادث قد تحدث نتيجة بروتوكولات روتينية تتعلق بمراقبة الحركة الجوية".

وأضاف البيان "إجراءات الأمان، أو التحديات اللوجستية التي تؤثر على السفر الجوي الدولي، هذهِ الإجراءات تعتبر جزءًا طبيعيًا من العمليات في المطارات العالمية، ولا يعد حدوث تأخيرات أو تحويلات أمرًا نادرًا".

وأشار البيان "نؤكد على احترامنا الكامل لزملائنا من المنتخب النيجيري، ونرغب في طمأنتهم بأن تحويل رحلتهم لم يكن متعمدًا، ولا توجد أي أسس للاتهامات التي تشير إلى أن فرق الأمن الليبية أو الاتحاد الليبي لكرة القدم قد تسببت عمدًا في هذا الحادث".

وأوضح البيان "مثل هذه الادعاءات تتنافى مع قيمنا ومبادئنا، ونحن نرفض بشدة أي ادعاءات توحي بوجود سوء نية أو تخريب في هذا الشأن".

وأكد البيان "ومن المهم أن نذكر أن منتخبنا الوطني واجه تحديات كبيرة لدى وصوله إلى نيجيريا الأسبوع الماضي لخوض المباراة الثالثة ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا، ورغم الصعوبات التي واجهناها، لم نطلق اتهامات علنية أو نشكك في نزاهة السلطات النيجيرية. كرة القدم، في جوهرها، تهدف إلى توحيد الشعوب".

وتابع "ونحن ملتزمون بروح العدل والاحترام المتبادل سواء داخل الملعب أو خارجه.. في ليبيا، نفخر بتقاليدنا الراسخة في الترحيب والضيافة. لقد كانت الأولوية لدينا دائمًا هي معاملة جميع الفرق الزائرة، بما في ذلك أشقائنا من أفريقيا وجميع الوفود الدولية الأخرى، بكل احترام وتقدير".

واستطرد الاتحاد الليبي لكرة القدم "استضافة مثل هذه الفعاليات شرف كبير لنا، ونسعى لضمان شعور جميع الفرق بالأمان والاحترام كضيوفنا، هذا الالتزام بالمساواة والضيافة هو جزء أساسي من ثقافتنا وتقاليدنا".

وختم البيان "نأمل أن يتم حل هذا سوء الفهم بروح من التفاهم وحسن النية، أبوابنا مفتوحة لأشقائنا النيجيريين وجميع الفرق الأفريقية، وسنواصل تعزيز روح الوحدة والروح الرياضية والصداقة في عالم كرة القدم".