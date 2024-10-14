إحالة ملف مباراة ليبيا ونيجيريا إلى لجنة التأديب بالكاف - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 06:24 مساءً - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، رسميا إحالة أحداث مباراة ليبيا ونيجيريا في تصفيات أمم أفريقيا، إلى لجنة الانضباط بالكاف.

بيان رسمي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

وقال الكاف في بيان رسمي: "ينظر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إلى الأمور المزعجة وغير المقبولة التي مر بها منتخب نيجيريا في أحد مطارات ليبيا، أجرينا اتصالات مع السلطات الليبية والنيجيرية بعد أن أُبلغ بأن المنتخب النيجيري وفريقه الفني تقطعت بهم السبل في ظروف مزعجة لعدة ساعات في مطار يُزعم أنهم تلقوا تعليمات بالهبوط فيه من قبل السلطات الليبية".

وأضاف الكاف: “تمت إحالة الأمر إلى لجنة الإنضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم للتحقيق وسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد أولئك الذين انتهكوا النظام الأساسي واللوائح الخاصة بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم”.

فيما كشف صحيفة الوسط الليبية آخر تطورات أزمة المنتخب النيجيري، المتواجد في مطار الأبرق بليبيا منذ مساء أمس الأحد.

وتواجه بعثة منتخب نيجيريا، صعوبات في إنهاء الإجراءات منذ وصولها إلى ليبيا أمس الأحد لإقامة مباراة المنتخبين على ملعب شهداء بنينا في بنغازي غدا الثلاثاء.

وكشف مسئول بمطار الأبرق الدولي في ليبيا، أن ما يتردد عن مغادرة منتخب نيجيريا، غير صحيح على الإطلاق.

ونفى المصدر، ما قيل عن بدء فتح منصة قبول الركاب لأعضاء بعثة منتخب نيجيريا تمهيدا لعودتهم إلى بلادهم، موضحا أنه لا معلومات جديدة عن هذا الأمر.

ولا تزال بعثة المنتخب النيجيري عالقة في مطار الأبرق بمدينة البيضاء في ليبيا بسبب توقف منظومة الجوازات بالمطار، بحسب التقارير الليبية.



بيان الاتحاد الليبي ردا علي منتخب نيجيريا

ونشر الاتحاد الليبي لكرة القدم، بيانا رسميا رد من خلاله على اتهامات منتخب نيجيريا العالق في مطار الأبرق ب ليبيا منذ أمس الأحد، بأن ما يحدث مقصود ومتعمد، مؤكدا أن هذه الأزمة ليست متعمدة.

ونشر الاتحاد الليبي بيانا رسميا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" أعرب خلاله عن قلقه إزاء التقارير التي تتحدث عن تعطيل رحلة المنتخب النيجيري بشكل متعمد وتحويلها بعيدا عن مطار بنغازي.

وأبدى الاتحاد أسفه لأي إزعاج تعرضت له البعثة النيجيرية مشيرا إلى أن هذه الأمور واردة الحدوث وفقا لبروتوكولات روتينية تتعلق بمراقبة الحركة الجوية.

وأشار الاتحاد في بيانه إلى التحديات التي واجهها المنتخب الليبي الأسبوع الماضي فور وصوله إلى نيجيريا إلا أنه لم يتم إطلاق أي اتهامات أو تشكيك في نزاهة السلطات النيجيرية.

وشدد الاتحاد الليبي على أن ادعاءات البعثة النيجيرية تتنافى مع القيم والمبادئ نافيا وجود أي سوء نية فيما حدث.

وأتم أن استضافة هذه الفعاليات تعد شرفا كبيرا للاتحاد الليبي الذي يأمل في إنهاء سوء الفهم بروح من التفاهم وحسن النية مؤكدا أن أبواب ليبيا مفتوحة للأشقاء في نيجيريا وجميع الفرق الأفريقية.

مباراة ليبيا ونيجيريا

تصفيات الامم الافريقية، أعلن ويليام تروست إيكونج قائد منتخب نيجيريا عدم خوض فريقه لمباراة ليبيا في الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية المغرب 2025 والمقرر لها غدا الثلاثاء.

وأصبحت مباراة ليبيا ونيجيريا المقرر إقامتها غدا الثلاثاء، في مدينة بنغازي مهددة بعدم اللعب.

وتعرض المنتخب النيجيري لموقف غريب باحتجازه بمطار الأبرق بليبيا لما يقرب من 12 ساعة، وهو ما أدى إلى إعلان لاعبيه عدم خوض المباراة.

الغريب أن بعثة المنتخب الليبي تعرضت لموقف مشابه خلال مباراتها الجمعة الماضية بنيجيريا، وهو ما ينبئ باحتمالية رد الموقف للمنتخب النيجيري قبل مواجهة الغد.

نيجيريا تهدد بعدم لعب المباراة

وقال ويليام تروست إيكونج قائد منتخب نيجيريا في البين الذي اصدره اليوم: "طالبنا الحكومة النيجيرية بالتدخل، وبصفتي قائدا للفريق قررنا ألا نلعب هذه المباراة".

منتخب نيجيري بمطار الابرق

بعثة نيجيريا عالقة في مطار الابرق

أزمة المنتخب الليبي بنيجيريا

واكد تقارير ليبية تعرض بعثة المنتخب الليبي لمضايقات في نيجيريا قبل خوض مباراة الجولة الثالثة السبت الماضي وتفتيش طويل خلال الرحلة بالإضافة إلى عدم وجود دورية شرطة بصحبة البعثة.

وذكر فيصل البدري قائد ليبيا أن اللاعبين انتقلوا عبر حافلات غير مكيفة وسيارات من السفارة الليبية نقلتهم عبر طرق غير آمنة وغابات، واستغرقت الرحلة خمس ساعات وسط ظروف صعبة في نيجيريا.

وذكرت التقارير أن المنتخب الليبي كان من المتوقع أن يصل إلى لاجوس حسب الاتصالات السابقة للاتحاد النيجيري لكرة القدم، لكن لم يُسمح له إلا بالوصول إلى بورت هاركورت.

وزعم الأمين العام للمنتخب الليبي أنهم لم يتلقوا إخطارا بهبوطهم في بورت هاركورت إلا قبل ثلاث ساعات من وصولهم.

منتخب ليبيا

مباراة نيجيريا وليبيا

وحقق منتخب نيجيريا انتصارًا قاتلًا على نظيره الليبي بنتيجة 1-0، في إطار الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، ضمن منافسات المجموعة الرابعة، والتي أقيمت يوم الجمعة الماضي على ملعب جودسويل أكبابيو الدولي في أويو بفضل هدف متأخر من فيسايو باشيرو.

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