تصفيات أمم إفريقيا، جامبيا تتعادل مع مدغشقر سلبيا في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 06:24 مساءً - أنتهي الشوط الأول من مباراة منتخب مدغشقر مع نظيره جامبيا بالتعادل السلبي بدون أهداف، في اللقاء الذي يجمع بينهم اليوم علي ملعب “ بن أحمد العبدي ” في الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر أن تقام بالمغرب.

وشهدت أحداث الشوط من المباراة إضاعة موسي بارو لاعب منتخب زامبيا لركلة جزاء في الدقيقة 28.

ويتواجد منتخب جامبيا ومدغشقر في المجموعة الأول من التصفيات رفقة منتخبي تونس وجزر القمر.

ترتيب المجموعة الأولي

1- تونس 6 نقاط

2- جزر القمر 5 نقاط

3- جامبيا نقطتين

4- مدغشقر نقطتين

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