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تصفيات أمم إفريقيا، جامبيا تتعادل مع مدغشقر سلبيا في الشوط الأول - أخبار كلمتك

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تصفيات أمم إفريقيا، جامبيا تتعادل مع مدغشقر سلبيا في الشوط الأول - أخبار كلمتك

تصفيات أمم إفريقيا، جامبيا تتعادل مع مدغشقر سلبيا في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 06:24 مساءً - أنتهي الشوط الأول من مباراة منتخب مدغشقر مع نظيره جامبيا بالتعادل السلبي بدون أهداف، في اللقاء الذي يجمع بينهم اليوم علي ملعب “ بن أحمد العبدي  ” في الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر أن تقام بالمغرب. 

وشهدت أحداث الشوط من المباراة إضاعة موسي بارو لاعب منتخب زامبيا  لركلة جزاء في الدقيقة 28. 

ويتواجد منتخب جامبيا ومدغشقر في المجموعة الأول من التصفيات رفقة منتخبي تونس وجزر القمر. 

ترتيب المجموعة الأولي 

1- تونس 6 نقاط 

2- جزر القمر 5 نقاط 

3- جامبيا نقطتين 

4- مدغشقر نقطتين 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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