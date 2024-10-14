كاف يحيل الواقعة للجنة التأديب، بعثة نيجيريا تغادر ليبيا بعد انتظار 16 ساعة بمطار الأبرق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 06:24 مساءً - غادرت الطائرة التي تقل بعثة منتخب نيجيريا، مطار الأبرق بـ ليبيا في طريقها للعودة إلى الأراضي النيجيرية، اليوم الإثنين.

من جانبه أحال الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف الأزمة إلى لجنة الانضباط والتأديب.

وقالت صحيفة "دايلي تراست" النيجيرية، إن البعثة ظلت عالقة في ليبيا لمدة 16 ساعة متواصلة، في مطار الأبرق.

أزمة منتخب نيجيريا في ليبيا

وكان الاتحاد النيجيري لكرة القدم، وفر طريقة للسفر جوا إلى بنغازي لخوض المباراة، في غياب مسؤولي الاتحاد الليبي، إلا أن مطار الأبرق رفض السماح للطائرة المستأجرة لنقل البعثة بالهبوط.

وقرر المنتخب النيجيري، وفقا لهذه الأحداث، عدم خوض المباراة المقررة مساء غد الثلاثاء، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

واشتكت بعثة النسور الخضر مما وصفته بـ "المعاملة السيئة" التي تلقتها في ليبيا، وتحويل وجهتها إلى "مطار مهجور" بدلا من مطار بنغازي.

وكانت نيجيريا حققت فوزا صعبا على ليبيا، الجمعة الماضي، بنتيجة 1-0، لحساب الجولة الثالثة من التصفيات.

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