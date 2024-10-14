الكاميرون يؤكد تفوقه على منتخب كينيا ويفوز عليه إيابا بهدف نظيف - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 06:24 مساءً - فاز منتخب الكاميرون على مضيفه منتخب كينيا بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مانديلا العالمي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب

هدف المنتخب الكاميروني بوريس إينو في الدقيقة 63 من عمر اللقاء

كان منتخب الكاميرون فازعلى كينيا في لقاء الذهاب بالعاصمة الكاميرونية دوالا برباعية نظيفة في الجولة الثالثة

بهذه النتيجة يتصدر منتخب الكاميرون المجموعة العاشرة برصيد 10 نقاط، فيما يحل المنتخب الكيني في المركز الثالث برصيد 4 نقاط

تشكيل منتخب كينيا أمام الكاميرون

بدأ منتخب كينيا مباراته أمام نظيره الكلاميرون بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: بريان أوهايمبو

الدفاع: أوميراوا – أوما – أوكومو – أنيمبي

الوسط: جون أفيري – إيه أكومو – أودادا

الهجوم: ميشيل أولنجا – روني أونيانجو – أبويا

منتخب كينيا، كلمتك

تشكيل منتخب الكاميرون أمام كينيا

بدأ منتخب الكاميرون مباراته أمام نظيره الكيني بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أندريه أونانا

الدفاع: جين كاستيلينو – تشاتشوا – مايكا نجاديو – نولو نوهو

الوسط: بريان مومبيومو – مومي نجاماليو – أندري زامبو أنجويسا

الهجوم: بيير كوندي – مارتن هونجلا – فينسنت أبو بكرة

ويتصدر منتخب الكاميرون جدول ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط بفارق نقطتين عن منتخب زيمبابوي صاحب المركز الثاني، وتجمد رصيد منتخب كينيا عند 4 نقاط في المركز الثالث، فيما يتذيل منتخب ناميبيا الترتيب بدون رصيد.

الكاميرون يكتسح كينيا برباعية في الذهاب

كان المنتخب الكاميروني قد حقق فوزا كبيرا علي نظيره كينيا بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهم ضمن مباريات الجولة الثالثة لتصفيات أمم افريقيا 2025.

خاض منتخب الأسود الكاميرونية، 3 لقاءات في تصفيات أمم أفريقيا 2025، مقسمين ما بين إنتصارين وتعادل، بينما فاز المنتخب الكيني في مباراة وخسر لقاء وتعادل في المواجهة الثالثة.

ويتطلع المنتخب الكاميروني إلي مواصلة الإنتصارات أمام كينيا، من أجل تعزيز صدارته للمجموعة العاشرة والإقتراب من حسم التأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025، والهروب من ملاحقة زيمبابوي الوصيف برصيد 5 نقاط.

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