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الرياضة - 06:21 - رئيس نادي السكة الحديد: سعيد بالفوز على المنصورة.. وهدفنا العودة للممتاز - أخبار كلمتك

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الرياضة - 06:21 - رئيس نادي السكة الحديد: سعيد بالفوز على المنصورة.. وهدفنا العودة للممتاز - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:21 - رئيس نادي السكة الحديد: سعيد بالفوز على المنصورة.. وهدفنا العودة للممتاز - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 06:21 مساءً - عبر رئيس نادي السكة الحديد، الدكتور محمد حسين، عن سعادته الكبيرة بتحقيق فريقه أول 3 نقاط بعد الفوز بهدف نظيف على المنصورة بعقر داره.

وقال حسين في تصريحاته للمركز الإعلامي، سعيد للغاية بهذا الانتصار الذي سيكون بمثابة العودة للطريق الصحيح في مشوار الصعود للممتاز.

وأضاف، نثق ثقة كبيرة في الجهاز الفني بقيادة الكابتن أحمد عبد الرؤوف وكل اللاعبين بتحقيق حلم الصعود للممتاز وعودة السكة الحديد لمكانها الطبيعي

وحقق فريق السكة الحديد فوزاً غالياً أمام نظيره المنصورة، بهدف نظيف، المباراة التي أقيمت عصر اليوم الاثنين على ملعب شربين في إطار الجولة الثانية من دوري المحترفين 2024/2025.

ليحقق الفريق أول 3 نقاط في الموسم الجديد لدوري المحترفين والعودة لتصحيح المسار نحو الصعود للممتاز

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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