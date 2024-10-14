الرياضة - 06:05 - بيان عاجل من الكاف بشأن أزمة مباراة ليبيا ونيجيريا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 06:05 مساءً - أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، اليوم الإثنين، بيانًا رسميًا بشأن أزمة مباراة ليبيا ونيجيريا في الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وشهدت الساعات الأخيرة حالة من التوتر قبل مباراة ليبيا ونيجيريا، والتي من المقرر أن تقام في إطار الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

واشتكت بعثة المنتخب النيجيري من سوء الاستضافة، بعد أن واجهت أزمة استمرت لأكثر من 12 ساعة في مطار الأبرق بمدينة البيضاء، حيث تعطلت منظومة الجوازات، حسبما أفادت التقارير الليبية.

وأعلن ويليام تروست إيكونج، قائد منتخب نيجيريا، عن قرار الفريق بعدم خوض مباراته ضد منتخب ليبيا.

بيان عاجل من الكاف بشأن أزمة مباراة ليبيا ونيجريا

وجاء بيان الكاف على النحو التالي

وقال الاتحاد الإفريقي في بيانه: «نعبر عن قلقنا العميق إزاء التقارير التي يتم تداولها بشأن تحويل رحلة المنتخب النيجيري قبل مباراة التصفيات المؤهلة لـ كأس أمم أفريقيا في ليبيا، ونحن إذ نأسف لأي إزعاج قد حدث».

وأضاف: «نود التأكيد على أن مثل هذه الحوادث قد تحدث نتيجة بروتوكولات روتينية تتعلق بمراقبة الحركة الجوية، نود التأكيد على أن ليبيا كانت وستظل دائمًا ترحب بأشقائها الأفارقة والعالميين بكل حفاوة وكرم. وكدليل على ذلك، فقد وصل منتخب غانا إلى مطار بنينا في مدينة بنغازي استعدادًا لمواجهة المنتخب السوداني، حيث تلقت البعثة الغانية استقبالًا حارًا من الشعب الليبي، كما وصفت ذلك البعثة نفسها».

وأكد «كاف» في بيانه الرسمي: «تواصلنا مع الاتحاد الليبي والنيجيري بعدما تم إبلاغنا بأن منتخب نيجيريا عالقًا في المطار منذ عدة ساعات دون حل الأزمة».

وواصل: «الاتحاد النيجيري زعم أن السلطات الليبية هي من طلبت هبوط الطائرة في هذا المطار، ثم ظل الفريق عالقًا دون حل للأزمة».

واختتم: «تم إحالة الواقعة بالكامل إلى المجلس التأديبي للكاف من أجل التحقيق واتخاذ القرار اللازم ضد الذين انتهكوا لوائح كاف».