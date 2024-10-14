الرياضة - 05:48 - السكة الحديد يحقق فوزًا مثيرًا أمام المنصورة بدوري المحترفين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 05:48 مساءً - حقق فريق السكة الحديد فوزاً مثيرًا أمام نظيره المنصورة، المباراة التي أقيمت عصر اليوم الاثنين على ملعب شربين في إطار الجولة الثانية من دوري المحترفين 2024-2025.

ظهر فريق السكة بشكل منظم طوال المباراة بحثا عن الفوز خاصة بعد الخسارة المفاجئة من نظيره أسوان في الجولة الأولى.

هدد فريق السكة مرمى المنصور بأكثر من كرة لكن تألق دفاع وحارس فريق المنصور جعل الشوط الأول يخرج بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وفي الشوط الثاني قام المدير الفني للفريق أحمد عبد الرؤوف بإجراء عدة تغييرات كانت أبرزها دخول موسى افريم وخروج الخيال

وبعد نزوله بدقائق استغل موسى افريم خطأ فادح من مدافع المنصورة ليسددها في المرمى معلنا تقدم السكة الحديد في الدقيقة 70 من زمن المباراة، لتنتهي المباراة بتحقيق فريق السكة الحديد أول 3نقاط غالية في مشوار الصعود للممتاز.

تشكيل السكة الحديد ضد المنصورة في دوري المحترفين

في حراسة المرمى: يوسف رحومة.

في خط الدفاع: مارسيلو، جبس، محمود الحلواني، سامي عبد الستار.

في خط الوسط: سامي عبد الستار، مؤمن راضي، أحمد شعبان، محمد جمال.

في خط الهجوم: مصطفى حمادة، الخيال، رجب مارو.