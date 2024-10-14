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الرياضة - 05:48 - من أجل الثأر.. مدرب إنجلترا: كنا نتمنى مواجهة اليونان الأسبوع المقبل - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:48 - من أجل الثأر.. مدرب إنجلترا: كنا نتمنى مواجهة اليونان الأسبوع المقبل - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:48 - من أجل الثأر.. مدرب إنجلترا: كنا نتمنى مواجهة اليونان الأسبوع المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 05:48 مساءً - قال لي كارسلي، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، إنه كان يتمنى مواجهة المنتخب اليوناني الأسبوع المقبل، وذلك في الوقت الذي يسعى فيه للثأر من الهزيمة التي تلقاها على يد الفريق ذاته في ملعب "ويمبلي" في بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وقال كارسلي، الذي قاد منتخب إنجلترا لأقل من 21 عاما للفوز ببطولة أمم أوروبا: «أرى أن تلك الوظيفة هي تحد كبير».

وأضاف: «كان الأمر مخيبا للآمال حقا في مواجهة اليونان وأن نتلقى هدفا في الدقيقة الأخيرة ونخسر المباراة».

وتابع كارسلي: «إنه ليس الشيء الذي اعتدت عليه مع المنتخب الإنجليزي، في الماضي كنا نفوز بالعديد من المباريات، خسارة تلك المباريات ليست أمرا ممتعا».

وسيتوجه المنتخب الإنجليزي إلى أثينا متخلفا بفارق ثلاث نقاط خلف المنتخب اليوناني المتصدر، ويعلم جيدا أن الخسارة ستنهي أماله في العودة إلى المستوى الأول من البطولة كأحد متصدري المجموعات في المستوى الثاني.

وقال كارسلي: «من المؤسف أنه لا يمكننا اللعب مع اليونان الاسبوع المقبل، كان ذلك المعسكر تحديا حقيقيا بسبب مدته».

واختتم: «قضينا الكثير من الوقت مع اللاعبين بعد خوض مباراتين اسبوعيا الشهر الماضي».

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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