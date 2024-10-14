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الرياضة - 05:48 - موقف لامين يامال من مباراة برشلونة وريال مدريد بعد تحديد حجم إصابته - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:48 - موقف لامين يامال من مباراة برشلونة وريال مدريد بعد تحديد حجم إصابته - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:48 - موقف لامين يامال من مباراة برشلونة وريال مدريد بعد تحديد حجم إصابته - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 05:48 مساءً - أظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها لامين يامال نجم المنتخب الإسباني ونادي برشلونة أنه يعاني فقط من شد في العضلة الخلفة للفخذ الأيسر خلال مشاركته مع الماتادور في دوري أمم أوروبا.

وخضع اللاعب الشاب لفحوصات طبية بعد رحيله عن المنتخب الوطني عقب الفوز على الدنمارك بهدف نظيف أمس الأول السبت بالبطولة القارية.

وأعلن اتحاد الكرة الإسباني أن يامال "17 عاما" عاد إلى برشلونة لتفادي تفاقم إصابته.

ولم يحدد برشلونة موعدا زمنيا لعودة مهاجمه الشاب إلى الملاعب، مكتفيا بالقول أنه "سيغيب حتى تعافيه بشكل كامل".

ويلتقي برشلونة يوم الأحد المقبل مع ضيفه إشبيلية بالدوري الإسباني.

ومن المفترض أن يلحق يامال بالمباراة أمام بايرن ميونخ الألماني يوم 23 تشرين الأول/أكتوبر الجاري في دوري أبطال أوروبا وكذلك مواجهة كلاسيكو الدوري الإسباني أمام ريال مدريد بعدها بثلاثة أيام.

ويغيب يامال عن مباراة المنتخب الإسباني أمام ضيفه الصربي غدا الثلاثاء بعد أن ساهم بقوة في تتويج الماتادور بلقب يورو 2024 في ألمانيا.

وقرر لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا استدعاء رودريجو ريكيلمي مهاجم أتلتيكو مدريد لتعويض غياب يامال.

وشارك يامال في 11 مباراة هذا الموسم وسجل خمسة أهداف.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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