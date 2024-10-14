اول تحرك للانتقالي بشان الاوضاع في عدن - أخبار كلمتك

اول تحرك للانتقالي بشان الاوضاع في عدن - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - عبيدة أمير: أتمنى عمل ديو غنائي مع فضل شاكر وبهاء سلطان - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - عبيدة أمير: أتمنى عمل ديو غنائي مع فضل شاكر وبهاء سلطان - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أول تعليق من فيدرا على موقف حسين فهمي من شركات المقاطعة بمهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أول تعليق من فيدرا على موقف حسين فهمي من شركات المقاطعة بمهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية - أخبار كلمتك

شيخ الإسلام بأذربيجان يعزي شيخ الأزهر في وفاة شقيقته - أخبار كلمتك

شيخ الإسلام بأذربيجان يعزي شيخ الأزهر في وفاة شقيقته - أخبار كلمتك

القاهرة تستضيف الملتقى المصري السوداني لرجال الأعمال 23 نوفمبر الجاري - أخبار كلمتك

القاهرة تستضيف الملتقى المصري السوداني لرجال الأعمال 23 نوفمبر الجاري - أخبار كلمتك

ضمن نشاطها الدعوي.. «الأوقاف» تنظم 100 ندوة عن أضرار المقامرة الإلكترونية - أخبار كلمتك

ضمن نشاطها الدعوي.. «الأوقاف» تنظم 100 ندوة عن أضرار المقامرة الإلكترونية - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:54 - سعر بيع الدولار يتوقف في البنك المركزي المصري عند 49.39 جنيه - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:54 - سعر بيع الدولار يتوقف في البنك المركزي المصري عند 49.39 جنيه - أخبار كلمتك

وزير التعليم: أسوان أنجبت جيلًا من العظماء في الأدب والثقافة - أخبار كلمتك

وزير التعليم: أسوان أنجبت جيلًا من العظماء في الأدب والثقافة - أخبار كلمتك

وزير الكهرباء يوجه بمراجعة شاملة لخطة التشغيل بمحطة توليد السويس البخارية - أخبار كلمتك

وزير الكهرباء يوجه بمراجعة شاملة لخطة التشغيل بمحطة توليد السويس البخارية - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار الرياضة

الرياضة - 05:14 - موعد مباراة السعودية ضد البحرين في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 05:14 - موعد مباراة السعودية ضد البحرين في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:14 - موعد مباراة السعودية ضد البحرين في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 05:14 مساءً - السعودية ضد البحرين.. يبحث عشاق الكرة العربية والآسيوية، عن موعد مباراة السعودية والبحرين، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

السعودية واليابان

وتقدم كلمتك لقرائها الأعزاء خلال السطور التالية، موعد مباراة السعودية ضد البحرين في تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وكذلك القنوات الناقلة لتلك المواجهة المرتقبة والنارية.

السعودية ضد البحرين في تصفيات كأس العالم 2026

ويحل منتخب السعودية الأول لكرة القدم، ضيفًا ثقيلًا على البحرين وهو في جعبته 4 نقاط من ثلاث مباريات خاضها «الأخضر» في تصفيات كأس العالم حتى الآن، بواقع انتصارًا وحيدًا وتعادل وهزيمة.

على الجانب الآخر، يدخل منتخب البحرين تلك المواجهة النارية وهو يتسلح بعاملي الأرض والجمهور من أجل الفوز وحصد النقاط الثلاث وإيقاف الأخضر السعودي عند 4 نقاط، والوصول إلى النقطة 7.

سالم الدوسري نجم منتخب السعودية

حيث يحتل منتخب البحرين المركز الرابع بتصفيات كأس العالم برصيد 4 نقاط من 3 مباريات، بواقع انتصارًا وحيدًا وتعادل وهزيمة أيضًا مثل السعودية.

ترتيب المجموعة الثالثة قبل صدام السعودية ضد البحرين بتصفيات كأس العالم

وجاء ترتيب المجموعة الثالثة على النحو التالي

1- اليابان 9 نقاط.

2- أستراليا 4 نقاط.

3- منتخب السعودية 4 نقاط.

4- البحرين 4 نقاط.

5- إندوينسيا 3 نقاط.

6- الصين 0 نقاط.

السعودية والصين

موعد مباراة السعودية ضد البحرين في تصفيات كأس العالم 2026

وحدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مساء غد الثلاثاء، الموافق 15 من شهر أكتوبر الجاري، ليكون هو موعد مباراة السعودية ضد البحرين، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

منتخب السعودية

ومن المقرر أن تنطلق مباراة السعودية ضد البحرين، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والعاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «الجوهرة المشعة» معقل كتيبة المدرب الإيطالي مانشيني.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد البحرين في تصفيات كأس العالم 2026

وتُعد مجموعة قنوات بين سبورتس هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وبالتالي هي القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد البحرين.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

بعثة منتخب مصر تغادر اليوم إلى الرأس الأخضر بطائرة خاصة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق