الرياضة - 05:14 - موعد مباراة السعودية ضد البحرين في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 05:14 مساءً - السعودية ضد البحرين.. يبحث عشاق الكرة العربية والآسيوية، عن موعد مباراة السعودية والبحرين، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وتقدم كلمتك لقرائها الأعزاء خلال السطور التالية، موعد مباراة السعودية ضد البحرين في تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وكذلك القنوات الناقلة لتلك المواجهة المرتقبة والنارية.

السعودية ضد البحرين في تصفيات كأس العالم 2026

ويحل منتخب السعودية الأول لكرة القدم، ضيفًا ثقيلًا على البحرين وهو في جعبته 4 نقاط من ثلاث مباريات خاضها «الأخضر» في تصفيات كأس العالم حتى الآن، بواقع انتصارًا وحيدًا وتعادل وهزيمة.

على الجانب الآخر، يدخل منتخب البحرين تلك المواجهة النارية وهو يتسلح بعاملي الأرض والجمهور من أجل الفوز وحصد النقاط الثلاث وإيقاف الأخضر السعودي عند 4 نقاط، والوصول إلى النقطة 7.

حيث يحتل منتخب البحرين المركز الرابع بتصفيات كأس العالم برصيد 4 نقاط من 3 مباريات، بواقع انتصارًا وحيدًا وتعادل وهزيمة أيضًا مثل السعودية.

ترتيب المجموعة الثالثة قبل صدام السعودية ضد البحرين بتصفيات كأس العالم

وجاء ترتيب المجموعة الثالثة على النحو التالي

1- اليابان 9 نقاط.

2- أستراليا 4 نقاط.

3- منتخب السعودية 4 نقاط.

4- البحرين 4 نقاط.

5- إندوينسيا 3 نقاط.

6- الصين 0 نقاط.

موعد مباراة السعودية ضد البحرين في تصفيات كأس العالم 2026

وحدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مساء غد الثلاثاء، الموافق 15 من شهر أكتوبر الجاري، ليكون هو موعد مباراة السعودية ضد البحرين، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة السعودية ضد البحرين، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والعاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «الجوهرة المشعة» معقل كتيبة المدرب الإيطالي مانشيني.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد البحرين في تصفيات كأس العالم 2026

وتُعد مجموعة قنوات بين سبورتس هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وبالتالي هي القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد البحرين.