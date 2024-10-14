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الرياضة - 05:14 - بيان من الاتحاد الليبي بشأن أزمة منتخب نيجيريا - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:14 - بيان من الاتحاد الليبي بشأن أزمة منتخب نيجيريا - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:14 - بيان من الاتحاد الليبي بشأن أزمة منتخب نيجيريا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 05:14 مساءً - أصدر الاتحاد الليبي لكرة القدم، اليوم الإثنين، بيانًا رسميًا بشأن أزمة المنتخب النيجيري، على هامش مواجهة المنتخبين بالجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وشهدت الساعات الأخيرة حالة من التوتر قبل مباراة ليبيا ونيجيريا، والتي من المقرر أن تقام في إطار الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

واشتكت بعثة المنتخب النيجيري من سوء الاستضافة، بعد أن واجهت أزمة استمرت لأكثر من 12 ساعة في مطار الأبرق بمدينة البيضاء، حيث تعطلت منظومة الجوازات، حسبما أفادت التقارير الليبية.

وأعلن ويليام تروست إيكونج، قائد منتخب نيجيريا، عن قرار الفريق بعدم خوض مباراته ضد منتخب ليبيا.

بيان رسمي من الاتحاد الليبي بشأن أزمة منتخب نيجيريا

وجاء بيان الاتحاد الليبي على النحو التالي

وقال الاتحاد الليبي لكرة القدم في بيانه: «في الوقت الذي نأسف فيه لأي إزعاج قد حدث، فإننا نؤكد أن مثل هذه الحوادث تقع نتيجة بروتوكولات روتينية تتعلق بمراقبة الحركة الجوية وتعتبر جزءًا طبيعيًا في المطارات».

وأضاف: «نرفض بشدة أي ادعاءات توحي بوجود سوء نية أو تخريب في تحويل رحلة المنتخب النيجيري الذي نؤكد أنه لم يكن متعمدًا».

وتابع: «نذكر أن منتخبنا الوطني واجه تحديات كبيرة لدى وصوله إلى نيجيريا الأسبوع الماضي لخوض المباراة الثالثة ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا ولم نطلق اتهامات علنية أو نشكك في نزاهة السلطات النيجيرية، رغم الصعوبات التي واجهها منتخبنا».

وواصل: «استضافة مثل هذه الفعاليات شرف كبير لنا، ونسعى لضمان شعور جميع الفرق بالأمان والاحترام كضيوفنا».

وأكد: «هذا الالتزام بالمساواة والضيافة هو جزء أساسي من ثقافتنا وتقاليدنا».

واختتم: «نأمل أن يتم حل هذا سوء الفهم بروح من التفاهم وحسن النية. أبوابنا مفتوحة لأشقائنا النيجيريين وجميع الفرق الإفريقية، وسنواصل تعزيز روح الوحدة والروح الرياضية والصداقة في عالم كرة القدم».

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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