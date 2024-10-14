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تصفيات أمم إفريقيا، تعادل سلبي بين كينيا والكاميرون في الشوط الأول - أخبار كلمتك

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تصفيات أمم إفريقيا، تعادل سلبي بين كينيا والكاميرون في الشوط الأول - أخبار كلمتك

تصفيات أمم إفريقيا، تعادل سلبي بين كينيا والكاميرون في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 05:09 مساءً - تصفيات أمم إفريقيا، انتهى الشوط الأول من مباراة كينيا أمام الكاميرون بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب مانديلا العالمي ضمن مواجهات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب 

تشكيل منتخب كينيا أمام الكاميرون

حراسة المرمي: بريان أوهايمبو

الدفاع: أوميراوا – أوما – أوكومو – أنيمبي

الوسط: جون أفيري – إيه أكومو – أودادا

الهجوم: ميشيل أولنجا – روني أونيانجو – أبويا

منتخب كينيا 

تشكيل منتخب الكاميرون أمام كينيا

حراسة المرمى: أندريه أونانا 

الدفاع: جين كاستيلينو – تشاتشوا – مايكا نجاديو – نولو نوهو 

الوسط: بريان مومبيومو – مومي نجاماليو – أندري زامبو أنجويسا

الهجوم: بيير كوندي – مارتن هونجلا – فينسنت أبو بكرة

ويتصدر منتخب الكاميرون جدول ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط  بفارق نقطتين عن منتخب زيمبابوي صاحب المركز الثاني، وتجمد رصيد منتخب كينيا عند 4 نقاط في المركز الثالث، فيما يتذيل منتخب ناميبيا الترتيب بدون رصيد.

الكاميرون يكتسح كينيا برباعية في الذهاب

كان المنتخب الكاميروني قد حقق فوزا كبيرا علي نظيره كينيا بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهم ضمن مباريات الجولة الثالثة لتصفيات أمم افريقيا 2025.

خاض منتخب الأسود الكاميرونية، 3 لقاءات في تصفيات أمم أفريقيا 2025، مقسمين ما بين إنتصارين وتعادل، بينما فاز المنتخب الكيني في مباراة وخسر لقاء وتعادل في المواجهة الثالثة.

ويتطلع المنتخب الكاميروني إلي مواصلة الإنتصارات أمام كينيا، من أجل تعزيز صدارته للمجموعة العاشرة والإقتراب من حسم التأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025، والهروب من ملاحقة زيمبابوي الوصيف برصيد 5 نقاط. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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