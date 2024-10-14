طارق يحيى: أخشى من تأثير خلافات جوميز ودونجا على الزمالك في السوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 04:59 مساءً - تحدث طارق يحيى نجم الزمالك السابق والمدير الفني لفريق إيسترن كومباني، عن وجود أزمة بين البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الزمالك ونبيل عماد دونجا لاعب الفريق.

وقال طارق يحيى، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم، إن الأهلي سيكون قويا في السوبر، لكن الزمالك سيكون أقوى.

وأضاف يحيى: أخشى فقط من الإصابات والغيابات وعلى رأسها دونجا حال غيابه، والمشكلات التي حدثت بينه وبين جوميز في الفترة الأخيرة.

واختتم طارق يحيى: أتمنى إنهاء الخلافات بين دونجا وجوميز وتصفية الأجواء، حال وجود مشكلة كما سمعت والزمالك سيكون قادرا على حصد اللقب.



طارق يحيى: الدنيا بتتقلب في الأهلي عند الخسارة

وقال طارق يحيى إن: الزمالك فريق كبير ومحترم والزمالك في آخر مباراتين أمام الأهلي، فاز في الدوري والسوبر الإفريقي، والثقة عند الزمالك كبيرة بعد الكونفدرالية

وأضاف طارق يحيى، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: الدنيا بتتقلب في الأهلي بعد خسارة الزمالك، وأتمنى أن نكون كذلك في الزمالك، وعلى أيامنا كنا لا نخرج من المنزل حين الخسارة، ولا أريد أن تكون هناك "زيطة" فقط عند المكسب.

واختتم طارق يحيى الاحتفالات بالفوز على الأهلي وحصد السوبر الإفريقي طبيعية، وإزاي منفرحش، نحن ربحنا بطولة عامة وبطولة خاصة، ونحن نفرح والجماهير كذلك، لكن اللاعبين عليهم التركيز.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الاثنين.

ويستأنف فريق الزمالك تدريباته غدا الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادًا لبطولة السوبر المحلي.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز قرر سفر بعثة الأبيض إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر الجاري، استعدادًا للمشاركة في بطولة السوبر المصري.

ويواجه الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه نظيره بيراميدز في الدور قبل النهائي لبطولة كأس السوبر المصري.

وعلى الجانب الآخر يواجه الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في الدور نصف النهائي على أن يواجه الفائز من المباراتين بعضهما على لقب كأس السوبر المصري.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري

وتقام مباراة الزمالك وبيراميدز يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر الجاري على إستاد آل نهيان الساعة 4.05 عصرا.

فيما يلتقي يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر على استاد محمد بن زايد فريقا الأهلي وسيراميكا كليوباترا الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وأون تايم سبورتس.

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