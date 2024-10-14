الرياضة - 04:56 - طارق يحيى: الدنيا بتتقلب في الأهلي عند الخسارة أمام الزمالك - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 04:56 مساءً - قال طارق يحيى نجم الزمالك السابق والمدير الفني لفريق إيسترن كومباني، إن الزمالك فريق كبير ومحترم وفي آخر مباراتين أمام الأهلي، فاز في الدوري والسوبر الإفريقي، والثقة عند الفارس الأبيض كبيرة بعد الكونفدرالية.

وأضاف طارق يحيى، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: الدنيا بتتقلب في الأهلي بعد خسارة الزمالك، وأتمنى أن نكون كذلك في الزمالك، وعلى أيامنا كنا لا نخرج من المنزل حين الخسارة، ولا أريد أن تكون هناك "زيطة" فقط عند المكسب.

واختتم طارق يحيى الاحتفالات بالفوز على الأهلي وحصد السوبر الإفريقي طبيعية، وإزاي منفرحش، نحن ربحنا بطولة عامة وبطولة خاصة، ونحن نفرح والجماهير كذلك، لكن اللاعبين عليهم التركيز.