الرياضة - 04:40 - طارق يحيى يوجه رسالة قوية لـ حسام حسن قبل مباراة مصر وموريتانيا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 04:40 مساءً - وجه طارق يحيى نجم الزمالك السابق والمدير الفني لفريق إيسترن كومباني، رسالة قوية لـ حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر قبل مواجهة موريتانيا.

وقال طارق يحيى، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم، إن الحالة الفنية في مصر ليست سيئة والتجانس وصل إلى نحو 80% ومن المستحيل أن تكون 100% لأن التجمعات تكون قليلة.

وتابع يحيى: هناك بعض الأمور تحدث "ملهاش لازمة"، مثل بعض الأسئلة التي تستفز المدير الفني فيخرج للحديث عن المشكلات، أتمنى أن تكون الأسئلة في المباراة والأمور الفنية مثل دواعي التغييرات.

وواصل نجم الزمالك السابق: كل الاختيارات رؤى فنية، ومن الممكن أن يرد المدير الفني بجملة "انت مالك"، وأتفق أن حسام حسن يضع ضغوطا على نفسه بدون داعٍ.

واختتم طارق يحيى: المدرب وقت الفوز يشعر بالمظلومية، وأحيانا يضطر للرد، وأقول لحسام إنه نجم كبير والهداف التاريخي للمنتخب والناس تحبه، ولا يوجد داعي أن تضع نفسك تحت الضغوط من خلال الشعور بهذه المظلومية.