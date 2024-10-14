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الرياضة - 04:40 - أخبار الزمالك.. أزمة بين جوميز ودونجا قبل السوبر المصري - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:40 - أخبار الزمالك.. أزمة بين جوميز ودونجا قبل السوبر المصري - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:40 - أخبار الزمالك.. أزمة بين جوميز ودونجا قبل السوبر المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 04:40 مساءً - تحدث طارق يحيى نجم الزمالك السابق والمدير الفني لفريق إيسترن كومباني، عن وجود أزمة بين البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الزمالك ونبيل عماد دونجا لاعب الفريق.

وقال طارق يحيى، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم، إن الأهلي سيكون قويا في السوبر، لكن الزمالك سيكون أقوى.

وأضاف يحيى: أخشى فقط من الإصابات والغيابات وعلى رأسها دونجا حال غيابه، والمشكلات التي حدثت بينه وبين جوميز في الفترة الأخيرة.

واختتم طارق يحيى: أتمنى إنهاء الخلافات بين دونجا وجوميز وتصفية الأجواء، حال وجود مشكلة كما سمعت والزمالك سيكون قادرا على حصد اللقب.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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