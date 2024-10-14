الرياضة - 04:24 - محمد صلاح وعبد المنعم مرشحان لجائزة «الأسد الذهبي».. تفاصيل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 04:24 مساءً - ترشح الثنائي المصري محمد صلاح وعبد المنعم، لجائزة الأسد الذهبي لأفضل لاعب في أفريقيا لعام 2024، والتي تقدمها جريدة المنتخب المغربية.
وتضم القائمة النهائية 10 لاعبين للمنافسة على حصد جائزة الأفضل في أفريقيا، جاء من بينهما الثنائي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، ومحمد عبد المنعم لاعب النادي الأهلي السابق والمنتقل حديثًا إلى صفوف فريق نيس الفرنسي.
قائمة المرشحين لجائزة الأسد الذهبي
وجاءت قائمة المرشحين على النحو التالي
محمد صلاح (ليفربول).
محمد عبد المنعم (نيس).
المغربي سفيان رحيمي (العين).
المغربي براهيم دياز (ريال مدريد).
المغربي أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان).
المغربي أيوب الكعبي (أولمبياكوس).
النيجيري فيكتور بونيفاس (باير ليفركوزن).
الايفواري فرانك كيسيي ( أهلي جدة).
الجنوب إفريقي رونوين ويليامز (صنداونز).
النيجيري أديمولا لقمان (أتالانتا).
0 تعليق