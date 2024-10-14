الرياضة - 04:24 - رئيس اتحاد الجمباز عضوًا بالمكتب التنفيذي للاتحادات الإفريقية الأولمبية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 04:24 مساءً - عقدت الاتحادات الإفريقية الأولمبية اجتماعا مهما في العاصمة الكاميرونية ياوندي والذي شهد اتخاذ عدد من القرارات بحضور 26 اتحادا من أصل 32 اتحاد قاري أولمبي.

وتضمنت القرارت تأسيس الجمعية العمومية للاتحادات الإفريقية الأولمبية (كازول) ووضع السياسات العامة والاختصاصات والأهداف من تأسيس الكيان الجديد.

وأعلنت الجمعية العمومية للاتحادات الإفريقية الأولمبية، تشكيل المكتب التنفيذي وضم الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين الإفريقي والمصري للجمباز.

وجاء اختيار الدكتور إيهاب أمين عضوا بالمكتب التنفيذي بعد المجهودات الكبيرة التي قام بها في تطوير الجمباز الإفريقي خلال فترة رئاسته للاتحاد القاري، وأيضا للخبرات التي يمتلكها في التعامل داخل المؤسسات الرياضية الدولية.

وجاء تشكيل المكتب التنفيذي حمد كالكابا (رئيس الاتحاد الأفريقي لألعاب القوى) رئيسا، جواو دا كوستا (رئيس الاتحاد الإفريقي للكانوي) نائب رئيس،

بشرى حجيج (رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة) نائب رئيس، ألفريد فولوكو (رئيس الاتحاد الإفريقي للجودو) نائب رئيس، ومباجنيك ندياي (رئيس الاتحاد الإفريقي للسلاح) أمين صندوق.

وجاء إيهاب أمين (رئيس الاتحاد الإفريقي للجمباز) عضوا، منصورو إريمو (رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد) عضوا، ايدي ايساكا (رئيس الاتحاد الإفريقي للتايكوندو)عضوا، محمدو ديوب (رئيس الاتحاد الإفريقي للألعاب المائية)عضوا، ألبرت فريمبونج (رئيس الاتحاد الإفريقي للبيسبول)عضوا.

وأعلنت الجمعية العمومية للاتحادات الإفريقية الأولمبية أن الكيان الجديد سيعمل تحت مظلة اتحاد اللجان الأولمبية الإفريقية "الأنوكا" برئاسة الجزائري مصطفى براف، وستتلقى دعم كبير من أجل تطوير الرياضة الأولمبية الإفريقية، ودفع لاعبي القارة السمراء نحو اعتلاء منصات التتويج الأولمبية.