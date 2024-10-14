الرياضة - 04:08 - محامي إمام عاشور يكشف موقفه من خوض مباريات السوبر المصري بسبب قضية فرد الأمن - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 04:08 مساءً - تحدث محمد عثمان محامي إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، عن موقف اللاعب من المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري، والسفر إلى الإمارات، بسبب قضيته مع فرد الأمن بأحد المولات، والتي تحددت جلسة الحكم فيها يوم 19 أكتوبر الجاري.

وقال محمد عثمان، خلال تصريحات نقلها كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم: أتوقع البراءة ولو تم فرضا الحكم على إمام عاشور بالحبس فهناك الاستئناف وهذه القضية قضية جنحة ولا تمنع السفر.

واختتم المحامي محمد عثمان: إمام عاشور سيسافر مع الأهلي ولا توجد أي مشكلة وإمام لا يحتاج لحضور الجلسة يوم 19 أكتوبر الجاري بل من الممكن حضور المحامي فقط بتوكيل من اللاعب في مثل هذه القضايا وهي قضايا الجنح.