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الرياضة - 04:08 - موعد مباراة مصر وموريتانيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:08 - موعد مباراة مصر وموريتانيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:08 - موعد مباراة مصر وموريتانيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 04:08 مساءً - موعد مباراة مصر وموريتانيا.. يبحث عشاق الكرة المصرية والإفريقية، عن موعد مباراة مصر وموريتانيا، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، والتي من المقرر أن تقام في المغرب.

منتخب مصر

وتقدم كلمتك خلال السطور التالية لقرائها الأعزاء، موعد مباراة مصر وموريتانيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، وكذلك القنوات الناقلة لتلك المواجهة المرتقبة للفراعنة.

مصر وموريتانيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

ونجح منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، في فرض سيطرته وهيمنته على المجموعة الثالثة، وذلك بعد أن حصد العلامة الكاملة عقب الفوز بالثلاث مباريات التي خاضها في تصفيات كأس أمم إفريقيا حتى الآن.

مصر وموريتانيا

وحقق منتخب مصر فوزًا مثيرا، مساء الجمعة، على حساب ضيفه موريتانيا بهدفين نظيفين، مستغلًا تعثر الرأس الأخضر على أرضها أمام بوتسوانا، لينفرد الفراعن بصدراة المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، وبفارق 6 نقاط كاملة عن كل فريق المجموعة.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا قبل مباراة موريتانيا

وجاء ترتيب مجموعة مصر على النحو التالي

1- منتخب مصر 9 نقاط

2- الرأس الأخضر 3 نقاط

3- بوتسوانا 3 نقاط

4- موريتانيا 3 نقاط

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وموريتانيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، مساء غد الثلاثاء، الموافق 15 من شهر أكتوبر الجاري لهذا العام، وذلك ضمن منافسات موعد مباراة مصر وموريتانيا، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، والتي من المقرر أن تقام في المغرب.

منتخب مصر

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مصر وموريتانيا، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ملعب شيخا ولد بيديا بالعاصمة نواكشط.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وموريتانيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

وتُعد مجموعة قنوات بين سبورتس هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، وبالتالي هي القنوات الناقلة لمباراة مصر وموريتانيا، وتحديدًا عبر شاشة قناة beIN Sports HD 3، بتعليق التونسي المخضرم عصام الشوالي.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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