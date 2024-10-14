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الرياضة - 03:52 - ‏‎مدرب رجال يد الأهلي يمنح الفريق راحة من التدريبات اليوم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 03:52 - ‏‎مدرب رجال يد الأهلي يمنح الفريق راحة من التدريبات اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:52 - ‏‎مدرب رجال يد الأهلي يمنح الفريق راحة من التدريبات اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 03:52 مساءً - قرر المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، ستيفان مادسن، منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الاثنين والسماح لهم بالقيام بجولة حرة في مدينة العيون المغربية، بعد التأهل إلى ربع نهائي بطولة إفريقيا التي تقام هناك.

وقرر مادسن منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات، بعد المجهود البدني الذي بذله الجميع خلال المباريات التي خاضها الأهلي في البطولة.

وتصدر الفريق الأول لكرة اليد "رجال" بالنادي ترتيب المجموعة، مستفيدا من فوزه في المباراة الأولى على "ميكيل" الأثيوبي بنتيجة 67-11، قبل أن يحقق انتصاره أمس على "سي إف جي" الكونغولي 38-19.

ويضم فريق "رجال يد الأهلي" كلا من: إبراهيم المصري- احمد عادل- ياسر سيف- احمد خيري- سيف هاني- عبد الرحمن فيصل- محسن رمضان- محمد لاشين- عمر خالد "كاستيلو"- عمر سامي- محمد مجدي- نبيل شريف- عبد العزيز إيهاب "زيزو" - راضي محمد- محمد صلاح- عبد الرحمن حميد- عبد الرحمن طه- محمد إبراهيم.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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