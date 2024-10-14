اول تحرك للانتقالي بشان الاوضاع في عدن - أخبار كلمتك

اول تحرك للانتقالي بشان الاوضاع في عدن - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - عبيدة أمير: أتمنى عمل ديو غنائي مع فضل شاكر وبهاء سلطان - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - عبيدة أمير: أتمنى عمل ديو غنائي مع فضل شاكر وبهاء سلطان - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أول تعليق من فيدرا على موقف حسين فهمي من شركات المقاطعة بمهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أول تعليق من فيدرا على موقف حسين فهمي من شركات المقاطعة بمهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية - أخبار كلمتك

شيخ الإسلام بأذربيجان يعزي شيخ الأزهر في وفاة شقيقته - أخبار كلمتك

شيخ الإسلام بأذربيجان يعزي شيخ الأزهر في وفاة شقيقته - أخبار كلمتك

القاهرة تستضيف الملتقى المصري السوداني لرجال الأعمال 23 نوفمبر الجاري - أخبار كلمتك

القاهرة تستضيف الملتقى المصري السوداني لرجال الأعمال 23 نوفمبر الجاري - أخبار كلمتك

ضمن نشاطها الدعوي.. «الأوقاف» تنظم 100 ندوة عن أضرار المقامرة الإلكترونية - أخبار كلمتك

ضمن نشاطها الدعوي.. «الأوقاف» تنظم 100 ندوة عن أضرار المقامرة الإلكترونية - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:54 - سعر بيع الدولار يتوقف في البنك المركزي المصري عند 49.39 جنيه - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:54 - سعر بيع الدولار يتوقف في البنك المركزي المصري عند 49.39 جنيه - أخبار كلمتك

وزير التعليم: أسوان أنجبت جيلًا من العظماء في الأدب والثقافة - أخبار كلمتك

وزير التعليم: أسوان أنجبت جيلًا من العظماء في الأدب والثقافة - أخبار كلمتك

وزير الكهرباء يوجه بمراجعة شاملة لخطة التشغيل بمحطة توليد السويس البخارية - أخبار كلمتك

وزير الكهرباء يوجه بمراجعة شاملة لخطة التشغيل بمحطة توليد السويس البخارية - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار الرياضة

بعد واقعة مطار الأبرق، موقف المجموعة الرابعة بتصفيات أمم أفريقيا حال انسحاب نيجيريا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بعد واقعة مطار الأبرق، موقف المجموعة الرابعة بتصفيات أمم أفريقيا حال انسحاب نيجيريا - أخبار كلمتك

بعد واقعة مطار الأبرق، موقف المجموعة الرابعة بتصفيات أمم أفريقيا حال انسحاب نيجيريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 03:38 مساءً - تصفيات الامم الافريقية، أعلن ويليام تروست إيكونج قائد منتخب نيجيريا عدم خوض فريقه لمباراة ليبيا في الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية المغرب 2025 والمقرر لها غدا الثلاثاء.

مباراة ليبيا ونيجيريا

وأصبحت مباراة ليبيا ونيجيريا المقرر إقامتها غدا الثلاثاء، على ملعب شهداء فبراير في مدينة بنغازي مهددة بعدم اللعب.

وتعرض المنتخب النيجيري لموقف غريب باحتجازه بمطار الأبرق بليبيا لما يقرب من 12 ساعة، وهو ما أدى إلى إعلان لاعبيه عدم خوض المباراة.

الغريب أن بعثة المنتخب الليبي تعرضت لموقف مشابه خلال مباراتها الجمعة الماضية بنيجيريا، وهو ما ينبئ باحتمالية رد الموقف للمنتخب النيجيري قبل مواجهة الغد.

 

وضع المجموعة الرابعة حال انسحاب نيجيريا

ويحتل منتخب نيجيريا قمة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط وحال انسحابه سوف يخسر ثلاث نقاط لصالح المنتخب الليبي لكنه سيظل متربعا علي قمة المجموعة حالة خسارة منتخب بنين صاحب الترتيب الثاني برصيد 6 نقاط امام رواندا وحال فوزه سيتراجع للمركز الثاني في حين يتجدد امل المنتخب الليبي بعدما يرتفع رصيده لاربع نقاط 

ترتيب مجموعة نيجيريا وليبيا

ويحتل المنتخب النيجيري صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، يليه بنين بـ6 نقاط، ورواندا في المركز الثالث بنقطتين، وأخيرًا ليبيا بنقطة وحيدة.

1- نيجيريا 7 نقاط

2- بنين 6 نقاط

3- رواندا 2 نقطة

4- ليبيا 1 نقطة

نيجيريا تهدد بعدم لعب المباراة

 

وقال ويليام تروست إيكونج قائد منتخب نيجيريا في البين الذي اصدره اليوم: "طالبنا الحكومة النيجيرية بالتدخل، وبصفتي قائدا للفريق قررنا ألا نلعب هذه المباراة".


وكتب تروست إيكونج عبر حسابه على منصة إكس: "تواجدنا لأكثر من 12 ساعة في مطار مهجور في ليبيا بعد تحويل مسار طائرتنا أثناء الهبوط، وإلغاء هبوطنا في بنغاري دون سبب، أغلقوا بوابات المطار وتركونا بدون اتصال أو طعام أو شراب".

وأضاف: "مررت بمواقف مماثلة من قبل أثناء اللعب في إفريقيا لكن هذا السلوك مشين، ويجب على الاتحاد الإفريقي التدخل وأن ينظر فيما يحدث ها".

وأكمل: "دعهم يحصلون على نقاط المباراة، لن نسافر عبر الطريق البري هنا في ليبيا حتى مع وجود الأمن، لا يمكننا أن نتخيل كيف سيكون الفندق أو الطعام المقدم لنا".

واختتم: "نحترم أنفسنا وخصومنا عندما يكونون ضيوفنا، تحدث أخطاء ولكن تعتمد الخطأ بهذا الشكل لا علاقة له بكرة القدم".


يذكر أن إيكونج توج بجائزة أفضل لاعب في بطولة إفريقيا 2024 في كوت ديفوار، رغم خسارة النسور المباراة النهائية أمام كوت ديفوار 2-1.

 

cee4ce72e5.jpg
منتخب نيجيري بمطار الابرق
9e6ed988d9.jpg
منتخب نيجيري بمطار الابرق

 

بعثة نيجيريا عالقة في مطار الابرق

ولا تزال بعثة المنتخب النيجيري عالقة في مطار الأبرق بمدينة البيضاء في ليبيا بسبب توقف منظومة الجوازات بالمطار، بحسب التقارير الليبية.

 

c8fa141733.jpg
بعثة نيجيريا عالقة في مطار الابرق

 

 

 

أزمة المنتخب الليبي بنيجيريا

واكد تقارير ليبيه تعرض بعثة المنتخب الليبي لمضايقات في نيجيريا قبل خوض مباراة الجولة الثالثة السبت الماضي وتفتيش طويل خلال الرحلة بالإضافة إلى عدم وجود دورية شرطة بصحبة البعثة

وذكر فيصل البدري قائد ليبيا أن اللاعبين انتقلوا عبر حافلات غير مكيفة وسيارات من السفارة الليبية نقلتهم عبر طرق غير آمنة وغابات، واستغرقت الرحلة خمس ساعات وسط ظروف صعبة في نيجيريا.


وذكرت التقارير أن المنتخب الليبي كان من المتوقع أن يصل إلى لاجوس حسب الاتصالات السابقة للاتحاد النيجيري لكرة القدم، لكن لم يُسمح له إلا بالوصول إلى بورت هاركورت.

وزعم الأمين العام للمنتخب الليبي أنهم لم يتلقوا إخطارا بهبوطهم في بورت هاركورت إلا قبل ثلاث ساعات من وصولهم. 

 

 

 

b954268817.jpg
منتخب ليبيا

 

 

مباراة نيجيريا وليبيا

 وحقق منتخب نيجيريا انتصارًا قاتلًا على نظيره الليبي بنتيجة 1-0، في إطار الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، ضمن منافسات المجموعة الرابعة، والتي أقيمت يوم الجمعة الماضي على ملعب جودسويل أكبابيو الدولي في أويو بفضل هدف متأخر من فيسايو باشيرو.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 12:09 - تطور جديد في سعر الذهب اليوم.. الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق