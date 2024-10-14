الرياضة - 03:35 - رغم هبوطه.. هايدنهايم يحصل على جائزة اللعب النظيف من الاتحاد الألماني لكرة القدم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 03:35 مساءً - أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الاثنين، حصول فريق هايدنهايم على ميدالية اللعب النظيف الخاصة بالاتحاد لسلوك الفريق في مباراة بالدوري الموسم الماضي.

وفاز هايدنهايم على دارمشتاد بهدف نظيف في أواخر أبريل الماضي، وهي نتيجة أدت لهبوط الفريق المضيف للدرجة الثانية بينما ضمنت فعليا مكانا لهايدنهايم في الدوري الألماني «بوندسليجا».

وذكر الاتحاد الألماني أن لاعبي هادينهايم في البداية توجهوا للنفق المؤدي لغرف خلع الملابس لمواساة لاعبي الفريق المنافس، واحتفلوا بعدها مع جماهيرهم.

وقال باتريك ماينكا قائد الفريق: «كفريق وكنادي بأكمله نتمسك بإرادة الفوز المطلقة والشغف الكبير، ولكن في نفس الوقت نحترم منافسينا. نقوم بهذا داخل وخارج الملعب، لذلك نحن سعداء للغاية للحصول على هذه الجائزة من الاتحاد الألماني».

كما ذهبت جائزة أخرى للعب النظيف للاعب فين كروتش، من فريق إم تي في سولتاو 2 الذي قال للحكم إن منافسه سجل هدفا خلال المباراة حيث كان اللعب مستمرا في الأساس. وخسر سولتاو المباراة وفشل في الصعود للدرجة الأعلى.