اول تحرك للانتقالي بشان الاوضاع في عدن - أخبار كلمتك

اول تحرك للانتقالي بشان الاوضاع في عدن - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - عبيدة أمير: أتمنى عمل ديو غنائي مع فضل شاكر وبهاء سلطان - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - عبيدة أمير: أتمنى عمل ديو غنائي مع فضل شاكر وبهاء سلطان - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أول تعليق من فيدرا على موقف حسين فهمي من شركات المقاطعة بمهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أول تعليق من فيدرا على موقف حسين فهمي من شركات المقاطعة بمهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية - أخبار كلمتك

شيخ الإسلام بأذربيجان يعزي شيخ الأزهر في وفاة شقيقته - أخبار كلمتك

شيخ الإسلام بأذربيجان يعزي شيخ الأزهر في وفاة شقيقته - أخبار كلمتك

القاهرة تستضيف الملتقى المصري السوداني لرجال الأعمال 23 نوفمبر الجاري - أخبار كلمتك

القاهرة تستضيف الملتقى المصري السوداني لرجال الأعمال 23 نوفمبر الجاري - أخبار كلمتك

ضمن نشاطها الدعوي.. «الأوقاف» تنظم 100 ندوة عن أضرار المقامرة الإلكترونية - أخبار كلمتك

ضمن نشاطها الدعوي.. «الأوقاف» تنظم 100 ندوة عن أضرار المقامرة الإلكترونية - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:54 - سعر بيع الدولار يتوقف في البنك المركزي المصري عند 49.39 جنيه - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:54 - سعر بيع الدولار يتوقف في البنك المركزي المصري عند 49.39 جنيه - أخبار كلمتك

وزير التعليم: أسوان أنجبت جيلًا من العظماء في الأدب والثقافة - أخبار كلمتك

وزير التعليم: أسوان أنجبت جيلًا من العظماء في الأدب والثقافة - أخبار كلمتك

وزير الكهرباء يوجه بمراجعة شاملة لخطة التشغيل بمحطة توليد السويس البخارية - أخبار كلمتك

وزير الكهرباء يوجه بمراجعة شاملة لخطة التشغيل بمحطة توليد السويس البخارية - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار الرياضة

الرياضة - 03:35 - رغم هبوطه.. هايدنهايم يحصل على جائزة اللعب النظيف من الاتحاد الألماني لكرة القدم - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 03:35 - رغم هبوطه.. هايدنهايم يحصل على جائزة اللعب النظيف من الاتحاد الألماني لكرة القدم - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:35 - رغم هبوطه.. هايدنهايم يحصل على جائزة اللعب النظيف من الاتحاد الألماني لكرة القدم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 03:35 مساءً - أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الاثنين، حصول فريق هايدنهايم على ميدالية اللعب النظيف الخاصة بالاتحاد لسلوك الفريق في مباراة بالدوري الموسم الماضي.

وفاز هايدنهايم على دارمشتاد بهدف نظيف في أواخر أبريل الماضي، وهي نتيجة أدت لهبوط الفريق المضيف للدرجة الثانية بينما ضمنت فعليا مكانا لهايدنهايم في الدوري الألماني «بوندسليجا».

وذكر الاتحاد الألماني أن لاعبي هادينهايم في البداية توجهوا للنفق المؤدي لغرف خلع الملابس لمواساة لاعبي الفريق المنافس، واحتفلوا بعدها مع جماهيرهم.

وقال باتريك ماينكا قائد الفريق: «كفريق وكنادي بأكمله نتمسك بإرادة الفوز المطلقة والشغف الكبير، ولكن في نفس الوقت نحترم منافسينا. نقوم بهذا داخل وخارج الملعب، لذلك نحن سعداء للغاية للحصول على هذه الجائزة من الاتحاد الألماني».

كما ذهبت جائزة أخرى للعب النظيف للاعب فين كروتش، من فريق إم تي في سولتاو 2 الذي قال للحكم إن منافسه سجل هدفا خلال المباراة حيث كان اللعب مستمرا في الأساس. وخسر سولتاو المباراة وفشل في الصعود للدرجة الأعلى.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 06:21 - الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 13-11-2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق