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ليفربول يجهز عرضا خياليا، هل ينتقل مرموش إلى الدوري الإنجليزي؟ - أخبار كلمتك

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ليفربول يجهز عرضا خياليا، هل ينتقل مرموش إلى الدوري الإنجليزي؟ - أخبار كلمتك

ليفربول يجهز عرضا خياليا، هل ينتقل مرموش إلى الدوري الإنجليزي؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 03:22 مساءً - رحيل عمر مرموش عن اينتراخت فرانكفورت، حقيقة انتقال اللاعب المصري إلى ليفربول مقابل عرض مالي خيالي، تتوالي التكهنات حول مستقبل النجم المصري عمر مرموش لاعب منتخب مصر وفرانكفورت الألماني ووجهته القادمة بعد تألقه اللافت للنظر خلال الموسم الحالي.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية عن تقدم نادي ليفربول بأول عروضه كعرض مبدئي من أجل ضم الدولي المصري عمر مرموش لاعب فريق إنتراخت فرانكفورت الألماني.

 

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مرموش

 

عرض خيالي من ليفربول لضم مرموش

وذكر موقع caughtoffside الإنجليزي ان نادي ليفربول أبدى إعجابه بأداء مرموش في الدوري الألماني، ويرغب في ضمه.

ويجهز ليفربول عرضا أوليا بقيمة 60 مليون يورو لضم مرموش.

 

ويقدم مرموش موسما مميزا مع فرانكفورت حيث يتصدر ترتيب هدافي الدوري الألماني برصيد 8 أهداف.

 

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مرموش يفوز بجائزة لاعب الشهر مع فرانكفورت

وأعلن نادي آنتراخت فرانكفورت الألماني عن فوز الدولي المصري عمر مرموش، بجائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر داخل الفريق.

وخلال الشهر سجل مرموش 5 أهداف وصنع هدفين ليتفوق على جميع زملائه في الفريق.

 

ويعيش عمر مرموش لاعب المنتخب الوطني وفريق آينتراخت فرانكفورت حالة من التألق في الموسم الحالي مع فريقه في الدوري الألماني.

ونال مرموش أعلى تقييم للاعبين في الموسم الحالي في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا حتى الآن متفوقا على نجوم كبار بحسب تقييم سوفا سكور.

مرموش تفوق على لاعبين أبرزهم إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي ولامين يامال لاعب برشلونة.

وسجل مرموش 8 أهداف مع فرانكفورت ليعتلي صدارة ترتيب هدافي الدوري الألماني لكرة القدم الدوري الألماني بفارق 3 أهداف عن أقرب منافسيه هاري كين نجم بايرن ميونخ الألماني.


كما قدّم النجم المصري 6 تمريرات حاسمة في كل المسابقات التي لعبها هذا الموسم.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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