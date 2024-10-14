الرياضة - 03:19 - بعد التألق مع نيس.. موكوكو يعود لمنتخب ألمانيا تحت 21 عامًا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 03:19 مساءً - أصبح لدى يوسوفا موكوكو، أصغر لاعب وهداف في تاريخ الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، فرصة لكي يعود للمنتخب الألماني تحت 21 عاما بمجرد أن يثبت نفسه في ناديه الجديد نيس الفرنسي.

ولم يكن موكوكو صاحب الـ19 عامًا، جزءا من منتخب تحت 21 عاما مؤخرا، ولكن قال أنطونيو دي سالفو، مدرب المنتخب، إن الباب مفتوح ولم يغلق أمام موكوكو الذي رحل لفريق نيس على سبيل الإعارة في الصيف من بوروسيا دورتموند.

وقال دي سالفو: قررنا أنه من المهم مرة أخرى أيضا البقاء في النادي، مستشهدا بمفاوضات إيجابية وبناءة مع نيس.

وأضاف: سيكون من المهم بالنسبة له أن يلعب بانتظام مع نيس، أن يلعب كثيرا، أن يكون لديه مستوى معين من الثقة أمام المرمى مرة أخرى، وأن يسجل الأهداف.

وسجل موكوكو 12 هدفا في 13 مباراة مع منتخب تحت 21 عاما منذ عام 2021. كما أنه شارك في مباراتين مع المنتخب الأول وكان جزءا من الفريق الذي شارك في كأس العالم 2022.

وأصبح موكوكو أصغر لاعب في تاريخ البوندسليجا يشارك في مباراة وذلك بعد يوم من إتمام عامه الـ16 في 2020، كما أصبح أصغر لاعب يسجل هدفا في الدوري بعدها بأربعة أسابيع.

وبعد حصوله على وقت قليل للعب في دورتموند انتقل إلى نيس، الذي لديه خيار للإبقاء على اللاعب بشكل دائم في العام المقبل.

وسجل موكوكو هدفين وصنع هدفا بعد ظهوره في 109 دقيقة خلال أربع مباريات بالدوري الفرنسي، بالإضافة لصنعه هدف في مباراتين بالدوري الأوروبي.

وتأهل منتخب ألمانيا لبطولة أمم أوروبا تحت 21 عاما بفوزه على بلغاريا 2 / 1 الأسبوع الماضي.

وتقام البطولة في الفترة من 11 إلى 28 يونيو المقبل في سلوفاكيا، وتتزامن مع بطولة كأس العالم للأندية، حيث يمكن أن يتواجد كريم أديمي وماكسيميليان بيير مع دورتموند، وقد يكونا غير متاحين للمشاركة مع منتخب تحت 21 عاما، وهو ما قد يساعد موكوكو في الانضمام للمنتخب.

وقال دي سالفو:"لدينا وضع لا أحد يعلم عنه شيئا. هذه هي أول مرة يتم فيها تنظيم بطولة كاس العالم للأندية بهذا الشكل. لذلك من الصعب الحكم الآن".