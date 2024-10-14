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تنس الطاولة، منتخب السيدات يتأهل لنهائي الفرق بالبطولة الأفريقية - أخبار كلمتك

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تنس الطاولة، منتخب السيدات يتأهل لنهائي الفرق بالبطولة الأفريقية - أخبار كلمتك

تنس الطاولة، منتخب السيدات يتأهل لنهائي الفرق بالبطولة الأفريقية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 02:48 مساءً - تنس الطاولة، تأهل المنتخب الوطني لتنس الطاولة سيدات إلى نهائي منافسات الفرق، بالبطولة الأفريقية المقامة حاليا في إثيوبيا.

منتخب تنس الطاولة في نهائي أفريقيا

ووصل المنتخب الوطني للدور النهائي بعد الفوز على منتخب أوغندا بنتيجة (3-0)، في الدور قبل النهائي.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر للسيدات في المجموعة الأولى رفقة منتخبي مدغشقر والكاميرون.

قائمة منتخب سيدات تنس الطاولة

وتضم قائمة منتخب السيدات كل من هنا جودة، مريم الهضيبي، يسرا حلمي، مروة الهضيبي وهند فتحي ويقود الفريق فنيا عماد مصيلحي المدرب العام للمنتخب.

يذكر أن منتخب مصر لسيدات تنس الطاولة هو حامل لقب البطولة في آخر سبع نسخة عام 2012، 2015، 2016، 2018، 2021، 2022 و2023.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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