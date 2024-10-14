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الرياضة - 02:25 - منافس الأهلي.. شباب بلوزداد يعلن رحيل مدربه - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:25 - منافس الأهلي.. شباب بلوزداد يعلن رحيل مدربه - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:25 - منافس الأهلي.. شباب بلوزداد يعلن رحيل مدربه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 02:25 مساءً - أعلن نادي شباب بلوزداد الجزائري لكرة القدم اليوم الاثنين، فسخ عقد مديره الفني الفرنسي كورنثان مارتينز، على خلفية البداية المتعثرة التي سجلها الفريق في مسابقة الدوري.

وذكر شباب بلوزداد في بيان مقتضب، إنه بعد اجتماع الإدارة أمس الأحد بالمدرب كورنتان مارتينز، تم الاتفاق رسميا على فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين.

وكان رحيل مارتينز متوقعا، بعد الخسارة المؤلمة لشباب بلوزداد أمام مضيفه مولودية البيض المتذيل بنتيجة(3-2)، أمس الأول السبت، في ختام الجولة الرابعة من دوري المحترفين.

يذكر أن الفريق لم يسجل أي فوز بهذه المسابقة حتى الآن. كما أن الفريق تأهل بشق الأنفس إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ورشحت مصادر إعلامية، المصري حسام البدري، الذي سبق له تدريب نادي وفاق سطيف الجزائري، ومجيد بوقرة، المدرب السابق للمنتخب الجزائري للمحليين، لخلافة مارتينز.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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