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الرياضة - 02:25 - التشكيل المتوقع لقمة بلجيكا ضد فرنسا في دوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:25 - التشكيل المتوقع لقمة بلجيكا ضد فرنسا في دوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:25 - التشكيل المتوقع لقمة بلجيكا ضد فرنسا في دوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 02:25 مساءً - بلجيكا ضد فرنسا.. تتجه أنظار عشاق الكرة الأوروبية والساحرة المستديرة صوب أرضية ملعب «الملك بودوان»، والذي يحتضن صدام بلجيكا ضد فرنسا، وذلك في الجولة الرابعة من مجموعات بطولة دوري الأمم الأوروبية هذا العام 2024-2025.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة بلجيكا ضد فرنسا في دوري الأمم الأوروبية اليوم، عند تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبو ظبي.

بلجيكا ضد فرنسا في دوري الأمم الأوروبية

ويحل منتخب فرنسا الأول لكرة القدم ضيفًا ثقيلًا على بلجيكا، وهو يحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية بـ دوري الأمم الأوروبية هذا العام، وذلك برصيد 6 نقاط من ثلاث مباريات خاضها الديوك حتى الآن، بواقع انتصارين وهزيمة وحيدة.

منتخب فرنسا

على الجانب الآخر، يدخل منتخب بلجيكا صاحب الأرض والجمهور تلك المواجهة، وهو يحتل المركز الثالث في المجموعة، وذلك برصيد 4 نقاط من ثلاث مباريات خاضها في دوري الأمم الأوروبية حتى الآن، بواقع انتصارًا وتعادل وهزيمة.

تشكيل فرنسا المتوقع ضد بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية اليوم

وجاء تشكيل فرنسا المتوقع على النحو التالي

تشكيل فرنسا المتوقع ضد بلجيكا
في حراسة المرمى مايك مينيان
في خط الدفاع جول كوندي ويليام ساليبا إبراهيما كوناتي ثيو هيرنانديز
في خط الوسط ماتيو جندوزي أوريلين تشاوميني كامافينجا باركولا
في خط الهجوم كولو مواني مايكل أوليز

تشكيل بلجيكا المتوقع ضد فرنسا في دوري الأمم الأوروبية اليوم

وجاء تشكيل بلجيكا المتوقع على النحو التالي

تشكيل بلجيكا المتوقع ضد فرنسا
في حراسة المرمى كوين كاستيلس
في خط الدفاع تيموتي كاستاني ووت فايس آرثر ثياتي زينو ديباست
في خط الوسط أمادو أونانا دودي لوكيباكيو يوري تيليمانس لياندرو تروسارد
في خط الهجوم جيرمي دوكو لويس أوبيندا
سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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