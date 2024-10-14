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قناة مجانية تنقل مباراة مصر وموريتانيا في تصفيات إفريقيا 2025 - أخبار كلمتك

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قناة مجانية تنقل مباراة مصر وموريتانيا في تصفيات إفريقيا 2025 - أخبار كلمتك

قناة مجانية تنقل مباراة مصر وموريتانيا في تصفيات إفريقيا 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 02:15 مساءً -  قناة مجانية تنقل مباراة مصر وموريتانيا في تصفيات إفريقيا 2025، يقدم لكم موقع كلمتك خدمة كيفية مشاهدة مباراة منتخب مصر المقرر لها غدا الثلاثاء، أمام منتخب موريتانيا في نواكشوط.

قناة مجانية تنقل مباراة مصر وموريتانيا في تصفيات أفريقيا 2025

 ونقدم لكم مشاهدة قناة مجانية تنقل مباراة مصر وموريتانيا في تصفيات إفريقيا 2025، وهي  قناة Sportdigital الألمانية الناقلة لمباريات تصفيات أمم أفريقيا 2025 مجانا.

تردد قناة مجانية تنقل مباراة مصر وموريتانيا في تصفيات أفريقيا 2025

ونقدم لكم تردد قناة Sportdigital الألمانية الناقلة لمباراة مصر وموريتانيا في تصفيات أفريقيا 2025 على قمر «أسترا 19، ويأتي ترددها على النحو التالي:

التردد: 11185 (DVB-S2).

معدل الترميز: 22000.

الاستقطاب: عمودي (V)

القناة الناقلة لمباراة موريتانيا ومصر

وتنقل مباراة منتخب مصر أمام نظيره  الموريتاني، على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية وتحديدا  beIN Sports HD 3 وهي مشفرة وغير مجانية

ترتيب مجموعة مصر

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا محققا العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط من ثلاث انتصارات في الجولات الثلاث الأولى. 

وجاء ترتيب المجموعة الثالثة كالتالي:

1- منتخب مصر 9 نقاط
2- منتخب كاب فيردي 3 نقاط
3- منتخب بوتسوانا 3 نقاط
4- منتخب موريتانيا 3 نقاط

 

فرص تأهل منتخب مصر

 الفرصة الأولى هي جمع ثلاث نقاط من المباريات الثلاث المتبقية سواء بثلاثة تعادلات أو فوز وهزيمتين يرفع رصيده للنقطة 12

ويتأهل منتخب مصر رسميا في حالة الفوز غدا أمام موريتانيا من المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة بغض النظر عن باقي المواجهات حتى لو في المركز الثاني حال فوز المنافس له في مبارياته الثلاثة بينهما مباراة الفراعنة.

الفرصة الثانية هي التعادل غدا وجمع نقطة واحدة والوصول إلى 10 نقاط، حيث سيتأهل المنتخب المصري مباشرة بعد نهاية الجولة الحالية حال التعادل أمام موريتانيا مع فوز أي من المنتخبين بوتسوانا وكاب فيردي على الآخر إلا أن الصدارة ستحسم في نهاية التصفيات.

الفرصة الثالثة هي جمع منتخب مصر 4 نقاط من مبارياته الثلاثة القادمة لتصل به للنقطة 13 ويصعد متصدرًا للمجموعة.

الفرصة الرابعة هي خسارة المباريات الثلاثة ويمكن أن تصعد مصر برصيد 9 نقاط إلا أنها تخضع لحسابات المباريات الأخرى.

مع خسارة منتخب مصر للمباريات الثلاثة يكون رصيده 9 نقاط ولكل منتخب آخر من بوتسوانا وكاب فيردي وموريتانيا 6 نقاط ولهما مباراتين.

يجب في هذه الحالة فوز منتخب بالمباراتين ليصل إلى النقطة 12 وتعادل المنتخبان الآخران في مباراتهما ليصعد وقتها الفراعنة بعد رفع رصيدهما إلى 7 نقاط أو فوز أحدهما والتعادل مع مصر وحسم قاعدة المواجهات المباشرة حينها التأهل.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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