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موعد مباراة ألمانيا وهولندا في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2025 - أخبار كلمتك

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موعد مباراة ألمانيا وهولندا في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2025 - أخبار كلمتك

موعد مباراة ألمانيا وهولندا في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 02:15 مساءً - موعد مباراة المانيا وهولندا في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2025، يخوض منتخب ألمانيا مواجهة قوية أمام منتخب هولندا في الجولة الرابعة، من منافسات دوري الأمم الأوروبية.

موعد مباراة ألمانيا وهولندا

ومن المقرر أن تقام مباراة ألمانيا وهولندا في الـ9:45 مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا وهولندا

وتذاع مباراة ألمانيا وهولندا اليوم في دوري الأمم الأوروبية عبر قناة BEIN SPorts HD 1.

ويتصدر المنتخب الألماني المجموعة برصيد سبع نقاط، بينما يأتي المنتخب الهولندي في المركز الثاني ومعه خمس نقاط.

 

تشكيل هولندا المتوقع أمام ألمانيا

حراسة المرمى: فيربورجين

خط الدفاع: دومفريس، دي فري، دي ليخت، فان دي فين

خط الوسط: جرافينبيرخ، تشافي سيمونز، رينديرز، تيمبر

خط الهجوم: جاكبو، بروبي

تشكيل ألمانيا المتوقع أمام هولندا 

حراسة المرمى: بومان

خط الدفاع: كيميتش، تاه، روديجير، ميتلستاد

خط الوسط: ستيلر، بافلوفيتش، فيرتز

خط الهجوم: أونداف، جنابري، كليندينست

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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