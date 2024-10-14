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الرياضة - 02:08 - برشلونة يمنح الضوء الأخضر لعودة جافي للمشاركة في المباريات - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:08 - برشلونة يمنح الضوء الأخضر لعودة جافي للمشاركة في المباريات - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:08 - برشلونة يمنح الضوء الأخضر لعودة جافي للمشاركة في المباريات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 02:08 مساءً - منح الجهاز الطبي لفريق برشلونة الإسباني، الضوء الأخضر لعودة جافي إلى المباريات مع الفريق بعد غياب قرابة عام بسبب الإصابة.

وذكرت إذاعة «كادينا سير» الإسبانية، اليوم الاثنين، أن جافي صاحب الـ20 عامًا، سيعود للمباريات بعد غياب استمر طيلة 11 شهراً بعد تعرضه لإصابة بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي وتلف في الغضروف المفصلي، وسيكون قرار مشاركته في المباريات الآن في أيدي المدرب هانزي فليك.

وكان قد شهد الشهر الماضي عودة جافي للتدريبات بشكل جزئي، وأنه تم السماح له باللعب من قبل الطاقم الطبي لبرشلونة.

وفي الآونة الأخيرة، ترددت بعض التكهنات حول إمكانية تأجيل عودة اللاعب لمدة أسبوع أو أسبوعين آخرين.

وستكون مشاركة جافي غير مرجحة في مباريات إشبيلية في الدوري وبايرن ميونيخ في دوري الأبطال وريال مدريد في الكلاسيكو لما تتمتع به تلك المباريات من ندية وصعوبة وتتطلب جهداً بدنياً كبيراً.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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