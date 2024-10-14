أحمد سليمان يوجه رسالة لرئيس نادي الزمالك بمناسبة عيد ميلاده - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 01:59 مساءً - هنأ أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، المشرف علي فريق الكرة بالنادي، حسين لبيب رئيس القلعة البيضاء بمناسبة عيد ميلاده عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك.

وعلي صعيد آخر، يستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز قرر سفر بعثة الأبيض إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر الجاري، استعدادًا للمشاركة في بطولة السوبر المصري.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري

وتقام مباراة الزمالك وبيراميدز يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر الجاري على إستاد آل نهيان الساعة 4.05 عصرا في الدور نصف النهائي بالسوبر المصري.

فيما يلتقي يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر على استاد محمد بن زايد فريقا الأهلي وسيراميكا كليوباترا الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة.

ويواجه الفائزان من المباراتين بعضهما على لقب كأس السوبر المصري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وأون تايم سبورتس.

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