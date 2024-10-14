موعد مباراة السودان وغانا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 01:59 مساءً - موعد مباراة السودان وغانا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025، يستضيف منتخب السودان نظيره منتخب غانا غدا الثلاثاء في الجولة الرابعة على ملعب شهداء بنينا في في تصفيات كأس أمم إفريقيا المغرب 2025.

موعد مباراة السودان وغانا في تصفيات أمم إفريقيا



من المقرر أن تقام مباراة السودان وغانا في السابعة مساء غدا الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 في ملعب شهداء بنينا في بنغازي الليبية في إطار الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية 2025.

القناة الناقلة لمباراة السودان وغانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

وتذاع مباراة السودان وغانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 علي قناة بي إن سبورتس 2 (BeIN Sports 2) الناقل الحصري للبطولة.

مباراة السودان وغانا

ويسعي كل فريق الي تحقيق نتيجة جيدة لتعزيز موقفه في المجموعة.

السودان وغانا

واقتنص منتخب السودان تعادلا سلبيا من مضيفه منتخب غانا، في المباراة التي جرت على ملعب أكرا الدولي، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ويحتل منتخب السودان الترتيب الثاني بالمجموعة السادسة برصيد 4 نقاط خلف منتخب أنجولا المتصدر برصيد 6 نقاط، بينما جاء منتخب غانا في المركز الثالث برصيد نقطتين، متفوقًا على النيجر التي تحتل المركز الأخير بنقطة واحدة.



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