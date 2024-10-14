اليوم غلق باب الترشح في انتخابات اتحاد الجمباز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 01:27 مساءً - الجمباز، يقوم مسئولو اتحاد الجمباز اليوم الإثنين بغلق باب الترشح في انتخابات الاتحاد المقبلة، والمقرر لها يوم 12 نوفمبر المقبل، بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر.

وتقدم الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز، بأوراق ترشحه على رئاسة الاتحاد المصري للجمباز لدورة انتخابية جديدة تستمر لمدة 4 سنوات.

وتضم قائمة الدكتور إيهاب أمين كلا من:

الرئيس | أيهاب أمين العيسوي

نائب أول | أحمد طلعت ربيع

نائب ثان | لمياء علي عبد الرحمن

الأعضاء:

نهى عبد الوهاب – ياسمين سمير – وائل السرنجاوي – علاء حامد – روان أبو شوشة – هبة البوريني

وقاد إيهاب أمين الاتحاد المصري للجمباز لتحقيق عدد كبير من النجاحات والإنجازات خلال السنوات الماضية على المستويين الفني والإداري.

ونجح اتحاد الجمباز تحت قيادة إيهاب أمين في استضافة وتنظيم عدد كبير من البطولات، أبرزها سلسلة بطولات كأس العالم للجمباز الفني المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، بالإضافة لبطولات الفراعنة الدولية في مختلف فروع اللعبة.

وفنيا حقق الجمباز المصري في ولاية إيهاب أمين عدد كبير من الإنجازات من خلال حصد الميداليات العالمية وأيضا احتلال المراكز المتقدمة في البطولات الكبرى، والسيطرة على ألقاب البطولات الأفريقية عن جدارة واستحقاق.

ومن المقرر أن تقام انتخابات الاتحاد المصري للجمباز يوم 12 نوفمبر المقبل في مقر مبنى الاتحادات بمدينة نصر، وتضم الجمعية العمومية 20 هيئة لها حق الحضور والتصويت.

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